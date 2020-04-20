新加坡增596例成東南亞最慘 麥當勞爆疫情全面停業

新加坡19日新增596例確診，其中566人為移工，確診總數累計6588例，超越菲律賓6259例、印尼6248例成為東南亞感染人數最多的國家。傳出爆發集體感染的麥當勞19日起至5月4日全面停業。

雖然移工占了新加坡確診總數過半，宿舍的惡劣環境更引起國際關注，不過交通部長許文遠19日卻表示移工在新加坡「比在任何地方、甚至祖國都安全」。

而在新加坡有135間分店的麥當勞，至今有6家分店的7名員工染疫，其中一間位於樟宜機場客運大樓。麥當勞19日宣布，上午11時起關閉新加坡所有分店，得來速和外送服務也全面暫停。麥當勞發言人承諾，停業期間將繼續支薪。

網媒控確診數造假 當局駁斥

此外，當局先前公布確診數據的時間愈來愈晚，引起民眾質疑隱瞞疫情後，衛生部連續數日提早在下午公布數據。當局19日表示，考慮到公眾利益後，決定提前發布截至中午的病例，細節則待晚上補充。

不過，網媒「國家時報」在臉書貼文，表示衛生部17日公布新增623例確診，但實際新增個案為1146例，指控當局下令提前公布數據，卻隱瞞疫情。

當局隨即駁斥媒體發表不實內容，決定引用俗稱「假新聞法」的《防止網絡假訊息和網絡操縱法》作處理，要求「國家時報」發聲明糾正有關內容。

此外，新加坡反對派人士林鼎18日也在臉書貼文，表示「海峽時報」18日在網上發布該國累計確診5573例，兩分鐘後卻修改為5050例。