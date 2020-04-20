俄國單日爆增6060例 普亭誇口「疫情受控制」

俄羅斯19日暴增6060人確診新冠肺炎、48人死亡，雙雙創下單日新高紀錄，使得全國總計有4萬2853人確診、361人死亡。不過，俄羅斯總統普亭在東正教復活節發表電視演說表示，政府已完全控制新冠疫情。

普亭19日發布影片表示：「情況是完全受到控制，我們整個社會在面對威脅時是站在同一陣線。」俄羅斯新聞社引述克里姆林宮發言人佩斯科夫報導，俄國確診數字有望在下周開始趨向平穩。俄國已連續8天單日新增病例創紀錄，總確診數躍居全球第10高。

莫斯科 6成患者無症狀

俄羅斯有多達1.64億東正教教徒，疫情肆虐下儘管各地實施封城，當地東正教會在東正教復活節時卻大多未關閉教堂，出息禮拜的信徒更被控沒遵照社交距離規定。在疫情重災區莫斯科，由於當局已下令關閉教會，復活節儀式大多改為閉門舉行及作網上直播。

莫斯科19日新增3570例確診，累計達2.43萬人確診。副市長拉科娃17日表示，，該市會面對「艱難的數周」，疫情高峰料在未來2至3周來臨。抗疫危機中心對莫斯科的確診者進行第2次檢測，發現約60%患者無症狀，較一周前的40%大幅上升，顯見隱形患者傳染病毒風險上升。