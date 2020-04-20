歐洲確診數破百萬 美多州面臨解封壓力

(德國之聲中文網) 歐洲新冠病毒累計確診數字周日 (4月19日) 正式超過100萬，成為全球新冠疫情最嚴重的地區。此外，歐洲的累計病亡人數也於周日超過10萬。歐洲超過四分之三的確診案例都集中在西班牙丶義大利丶法國丶德國與英國，而這5個國家加總的累計確診案例超過75萬。

即便如此，法國與意大利周日通報的最新數字都出現稍微下降的趨勢。義大利周日的病亡人數是433，這是一周以來最低的單日病亡人數。同時，意大利的單日確診案例也從前一日的3491下降至3047。不過，義大利疫情趨緩的幅度，仍不如專家預期的明顯。

同一天，法國的病亡人數下降至395，與前一日比起來減少許多。法國總理菲利浦表示：「我們的抗疫手段開始發揮效用。」目前，法國的累計病亡人數是19349，在全球排名第四。然而，專家也警告，法國周日的最新數據可能受到資料搜集的影響，所以真實性有待觀察。此外，西班牙周日通報的病亡人數，也從前一天的565下降至410，這也將西班牙的累計病亡數字提升至20453。

美多州面臨解除封鎖的壓力

同一天，美國多州州長表示，他們正努力在控制疫情與降低疫情對經濟與人民生活帶來的影響之間找到平衡，不過這也替他們帶來不小的壓力。東岸的馬裡蘭州與維吉尼亞州都表示，他們必須等疫情出現趨緩，才能逐漸解除封鎖。

其他州的州長則認為他們需要在做更多檢測後，才能考慮逐步解除封鎖。不過，不少州都面臨檢測工具不足的窘境。維吉尼亞州州長諾斯漢 (Ralph Northam) 在接受CNN采訪時表示，該州彷佛像在打一場生化戰，卻面臨資源不足的情況。

為了協助各州應對壓力，美國總統特朗普周日晚間宣布將啟動1950年所頒布的 《國防生產法案》，讓美國各工廠將新冠病毒檢測工具的產能提升至每月生產超過2000萬套。他在周日的例行記者會上表示：「這個決定會讓我們十分容易的提升檢測工具的產能。制造更多檢測工具對我們來說很容易，但是要制造更多呼吸器卻有難度。」

此前，公共衛生專家曾表示，如果美國想逐步解封的話，必須將檢測量提升二至三倍。不少產業界人士在上周與特朗普進行的電話會議中也重申這個考量。多州州長周日也向特朗普抱怨各州缺乏增加檢測量的資源，並表示特朗普批評各州不願提升檢測量是完全錯誤的說法。

馬裡蘭州長霍根 (Larry Hogan) 在接受CNN訪問時表示：「政府不該對外宣稱各州有足夠的檢測工具，而州長只需要開始進行檢測便能解決問題。這說法完全錯誤。我的目標是讓馬裡蘭州在安全的前提下，盡快的解除封鎖。」

同一天，美國新增了25655起確診案例與1540起病亡案例，將累計的確診與病亡數字提升至764447與40554。紐約州州長古默 (Andrew Cuomo) 周日表示，該州的疫情逐漸出現趨緩的現象，不過現在不是得意的時候。

他強調，聯邦政府與州政府的合作使紐約州成功讓疫情趨緩，但他也重申，如果聯邦政府無法提供各州更多的協助的話，某些財政有困難的州將會陷入新的危機。他說：「有些州可能會因資源不足而被迫要在新冠疫情期間，削減醫院的預算。」

英國政府：約翰遜始終掌握最新資訊

與此同時，面對英國首相約翰遜遭到批評缺席多場防疫重大會議，英國政府周日出面表示，首相自疫情爆發以來始終掌握最新訊息，並及時的下達適當的防疫相關命令。一名官員在接受天空電視台訪問時補充：「首相目前恢復狀況良好。」

英國周日新增了5850起確診案例與596起病亡案例，將累計的確診與病亡數字提升至120067與16060。該國自3月23日以來便進入全面封鎖，而上周英國政府也宣布將全國封鎖延長至4月底。

英國教育部長威廉姆森 (Gavin Williamson) 周日表示，他目前無法對外保證英國何時會重新開放學校。

中國確診案例再次下降

中國國家衛健委周一上午公布最新數據，中國新增了12起確診案例與0起病亡案例，將累計的確診與病亡數字提升至82747與4632。12起新的確診案例中，8起為境外輸入，4起為本土病例。湖北省仍未出現新的確診案例。

此外，中國同日也新增了49名無症狀感染者，其中有5名是境外輸入的無症狀感染者。目前中國仍有990名無症狀感染者在接受醫療觀察。

楊威廉/鄒宗翰 (綜合報導)

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