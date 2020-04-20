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紐約媽染新冠肺炎無症狀 17名同住子女全中鏢

香港01 / 李福源
紐約媽染疫無症狀傳染17名子女。圖片來源／ facebook
紐約媽染疫無症狀傳染17名子女。圖片來源／ facebook

美國紐約州彭菲爾德鎮（Penfield）女子延奇克（Brittany Jencik）在5個星期前感染新冠肺炎COVID-19），但沒有出現病徵，導致連累同住的17名子女全部染病，全部要接受隔離，僅一名非同住的孩子倖免，至今她仍弄不清楚自己是如何被傳染。

延奇克育有18名子女，部份是領養的，當目睹子女逐一出現病徵，她才驚覺自己遭到感染。她估計是在5個星期前染病，惟一直懵然不知，直到後期才感到嚴重不適，「這實在恐怖！我比他們較早出現徵狀，很害怕有生命危險，那種恐懼是前所未有的。」

大概在一個月前，延奇克一家人已開始自我隔離，如今眾人已逐漸康復，稍後將可解除隔離。然而，延奇克很擔心病毒殘留在家中，故找來專業人士幫忙消毒，「清潔家居是必定要做的工作，我只想盡力在保護所愛的人。」

目前最令延奇克擔心的是康復後再次受感染，事關患者康復後是否有免疫力，以及免疫力可維持多久仍是未知數。

根據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的即時數據，截至4月19日，美國累計742,442宗確診個案，共39,291人不治，其中延奇克一家所在的門羅縣（Monroe）有1008宗確診個案，68人死亡。

延伸閱讀：

新冠肺炎︳泰國自私女兒回國無病徵拒隔離　累阿媽染疫入ICU

【新冠肺炎】確診10日仍有徵狀　英國首相約翰遜到醫院接受檢測

文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 COVID-19

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