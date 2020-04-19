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各國防護衣短缺 WHO要援助60國

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
各國都面臨防護衣不足的問題，除了自己買以外，WHO也發送發展中國家防護衣。（Photo on Wikipedia）
各國都面臨防護衣不足的問題，除了自己買以外，WHO也發送發展中國家防護衣。（Photo on Wikipedia）

面對新冠肺炎疫情，各國的防護衣都出現短缺！英國的醫護人員由於防護衣短缺，只好重複使用防護衣。而這樣的情況也發生在印度等國，讓WHO決定要再加碼援助60國2百萬件防護衣。總幹事譚德塞警告，防護衣短缺將不利醫護人員抗疫，一定會儘力協助。

防護衣被迫重複利用

根據《路透社》報導，英國近日宣布，由於防護衣不夠用，將放寬可重複性使用的防護衣，並將實驗室防護衣使用在醫療方面，英國衛生部發言人宣稱，新規定符合國際規範，希望在目前防護衣短缺的狀況下，試圖用其他方法降低醫護人員染疫風險，他們近日也會從土耳其進口40萬套防護衣補足缺額。

不過英國醫療協會的主席哈沃德批評，政府的決策仍無助於醫護人員減少染疫風險，只會更凸顯政府的職能失靈。英國第二大職業工會「團結聯盟」也說，這樣會讓醫療人員風險更大，他們有權拒絕工作。有45萬會員的皇家護理學院也發表聲明表示，對規定的改變「非常關切」。

WHO的援助

除了英國以外，許多發展中國家，如印度也面臨醫療物資缺乏的問題。《半島電視台》報導，WHO總幹事譚德塞警告，缺乏防護衣會是接下來阻礙抗議的最主要幾個問題之一，WHO雖然之前已有給74個國家2百萬套防護衣，但隨著疫情在全球加劇，他們決定將再送60個國家2百萬套防護衣。

「發展中國家需要有跟富國一樣好的設備進行抗疫。」譚德塞呼籲20大工業國（G20）能夠發揮他們的工業、新創實力，製造更多有效對抗疫情的工具。目前西班牙跟挪威都開始進行藥物試驗，WHO內部也有報告稱治療愛滋的雞尾酒療法對抗新冠肺炎可能有效。

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