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社交距離隔人心 WHO籲更名生理距離

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
專家認為，保持社交距離不代表要疏遠他人，更應該設法與摯愛或家人連結。（photo by Shutterstock）
專家認為，保持社交距離不代表要疏遠他人，更應該設法與摯愛或家人連結。（photo by Shutterstock）

「社交距離疏遠摯愛，會對人心造成傷害。」保持社交距離的說法已經嚴重危害人類心理健康，WHO日前指示，人們應該要將「社交距離」一詞改為「生理距離」。專家也紛紛表示，疫情下保持社交距離容易對他人產生警戒，「但其實更該重視與他人的情感連結。」

社交距離更名

根據《CNN》報導，時時刻刻將「社交距離」掛在嘴邊，已對我們的心理健康造成損害。WHO日前指示，人們應該要將「社交距離」一詞改為「生理距離」。

史丹佛大學心理學家札奇補充，雖然防止疫情擴散最好的方法就是讓人與人之間保持一定的距離，「但保持距離嚴重違反了人類渴望與他人連結的心理本能。」他說：「保持社交距離從一開始就是錯誤的說法，因為在前所未見的社會衝擊下，我們更需要與彼此的連結。」

WHO自3月20日起在所有正式會議紀錄中將社交距離一詞移除，參與專家會議的流行病學家范克柯芙也重申此更名舉動的重要性，她說：「封城不代表我們要減少笑容，隔離不代表我們要疏遠家人，大家都得找到方法與摯愛做好連結。」

名詞造成心理負擔

據《富比世》報導，一份全球民調指出，疫情爆發後各國政府不斷強調保持社交距離，已對人民心理造成極大壓力。

調查中，美國有15%的民眾表示為此受到負面情緒及精神疾病所苦，更有高達73%的美國人因而認為疫情巔峰尚未到來。越南也已超越馬來西亞，成為對疫情最恐慌的國家，有近9成的越南人表示自己「害怕」或「極度恐懼」。顯見疫情用詞一定程度上會對人類心理造成影響。

但科羅拉多大學社會學教授波德則認為，社交距離一詞已根深柢固人心，在此時更名沒有太大的意義。他說：「我反而怕更名會誤導人們解讀疫情資訊，在疫情不明朗的時刻再去做重大變動，只會造成更多混亂。」

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