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捷克接連遭網攻 布拉格機場與地區醫院都遭鎖定

中央社 / 綜合外電報導
根據指揮中心公布，捷克2座醫院遭網攻引美關切。 圖／本報資料照片
根據指揮中心公布，捷克2座醫院遭網攻引美關切。 圖／本報資料照片

捷克布拉格機場與一間地區醫院今天攔截多起網路攻擊，前幾天國家資安機構就曾警告國內基礎建設可能遭到破壞，今天的多起網攻，更進一步證實了所言不假。

機場發言人透過電郵發布聲明說：「鎖定機場網頁的攻擊在準備階段遭到偵測，避免了攻擊擴散，也避免攻擊進入可能傷害這家公司的更進一步階段。」

捷克西部城市喀羅維瓦里（Karlovy Vary ）一間區域醫院今晚攔截兩次攻擊，此外，捷克另有多家醫院昨天通報電腦系統遇襲，院方也都成功攔阻了攻擊。

捷克國家網路資訊安全局（NUKIB）16日表示，未來幾天國內基礎建設預料會遭到多起攻擊。研究人員表示，用於攻擊的惡意軟體是為了破壞或摧毀鎖定目標的電腦。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）昨天表示，美方相當關注針對捷克衛生照護部門的網攻威脅，還說，參與這類行動者「後果可想而知」。

新冠肺炎 COVID-19

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