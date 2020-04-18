新冠肺炎衝擊經濟...各國喊聲 要陸為疫情賠償損失「買單」

新冠疫情蔓延全球，讓各國紛紛被迫封城，實施嚴格管制，導致經濟大範圍停擺。人員和財政上的損失難以估量。如今，全球讓中國為新冠疫情賠償損失的話題，已經成為尤其是中國社交媒體輿論的關注重點。相關討論給人留下的印象是，全球各國政府已經醞釀向中國索取賠償。然而事實是這樣的嗎？

德國

德國發行量最大的報紙《圖片報》近日刊文提出是不是應該「要求中國為新冠疫情給各國造成的損失買單」的問題。該報援引的國際法專家指出，在新冠疫情初期，中國沒有遵守其對世界衛生組織的信息通報義務。鑑於世衛組織的有關規定具有國際法層面的束性，因此中國隱瞞疫情的做法違反了國際法。

美國國務卿蓬佩奧日前在接受《圖片報》在線採訪時，再次強調了中國在這場全球疫情中的「肇始」責任不可推卸，「必須在全球層面進行討論」。他指出，新冠病毒源自中國的野生動物市場，而疫情發生後中國執政黨和政府沒有及時公開有關信息。

《圖片報》16日發表主編萊歇爾特（Julian Reichelt）致中國領導人習近平的一封公開信，這封刊發標題為「中國危害全世界」的信雖然是致「習近平主席」的，但明顯受眾對象是德國的《圖片報》讀者。作者不憚於使用一些簡單化、挑釁性的表述。例如，「中國最有力的出口產品是新冠病毒，雖然沒人想要，卻傳遍全球。」其中還有一些說法涉及未經證實或澄清的報導，比如「研究蝙蝠的武漢實驗室」。

為此，該報甚至列出了一份「帳單」。列出了需要中國政府賠償的款項，包括疫情期間德國零售業的收入損失。對於這家德國發行量最大的通俗報刊提出的質詢，德國政府並未回應。聯邦政府在其他場合表示，並不認為中國政府有意隱瞞以及在應對疫情上有不正當之舉。

在德國，《圖片報》雖然是發行量最大的報紙，但並不受有高等教育背景民眾歡迎。該報喜歡用挑釁和簡單化、佐證偏見的手法報導評論時事。

英國

4月5日，英國智庫亨利．傑克遜學會（Henry-Jackson Society）發表了一份題為「冠狀病毒賠償？評估中國的潛在罪責以及法律回應途徑」的研究報告。這份44頁的報告聲稱：「這一新型SARS於2019年11月或12月就在武漢出現，並迅傳播。由於其效率極高的人傳人性質，導致成千上萬人死亡，嚴重破壞了全球經濟」。

報告稱，根據2005年版的《國際衛生條例》，中國受這一國際法約束，必須及時、準確、詳細地報告公共衛生信息，但是在2019年12月至2020年1月期間，中國政府並沒有履行義務。如果中國政府早期提供準確的信息，病毒感染就不會離開中國。

這份報告統計稱，僅G7國家為應對疫情所採取的包括封鎖在內的措施就需要花費總計大約3.2萬億英鎊（4萬億美元）。為了維護基於規則的國際體系，並保護納稅人不受負面債務的影響。全球應該尋求針對中國採取法律行動。報告作者特別指出：「這份報告不是指責中國民眾。與我們其他人一樣，他們也是無辜的受害者。犯錯的是中國共產黨。」

亨利．傑克遜學會2005年成立於英國倫敦，以美國民主黨議員亨利．傑克遜命名，主要關注外交政策。該學會所推崇的政策路線偏鷹派，比如支持英國、美國和歐洲國家建立強有力的軍隊。明確支持資本主義。力求讓全世界沒有實行民主化的國家實行民主。

美國

「香港01」等媒體報導稱，今年3月，美國的佛羅裡達、德克薩斯、內華達和加利福尼亞州發起了至少4份針對中國的起訴。其中一份甚至提出「生化武器」的說法，控告武漢病毒研究所和中國軍方。

哈佛大學的國際法專家克拉斯卡（James Kraska）認為，在中國提供的信息基礎上，世衛組織今年一月中旬還表示，未發現新冠病毒人傳人的證據。批評者指出，這一拖延讓各國損失了為應對疫情做準備的寶貴時間。因此當事國家有權在國際法庭向中國提出索賠訴訟。

這位同時在美國海軍戰爭學院研究海洋法和政策學的教授3月底在美國安全政策網站「War on rocks」上發表題為「中國要為Covid-19承擔法律責任 賠償要求可能高至萬億」的文章，其中指出，除了《國際衛生條例》的相關規定以外，聯合國國際法委員會2001年通過的《國家對國際不法行為的責任條款》第一條規定：「一國的每一國際不法行為引起該國的國際責任」，也就是說國家必須要為其國際層面上的不法行為承擔法律責任。而這種不法行為包括由作為或不作為構成的行為，以及違背國際義務的行為。這條規定的一個顯著特點是斷定國際不法行為的存在無需國家具有過失或不法行為意圖。

同時根據這一國際法的第四條：任何國家機關，不論行使立法、行政、司法職能，還是任何其他職能，不論在國家組織中具有何種地位，也不論作為該國中央政府機關或一領土單位機關而具有何種特性，其行為應視為國際法所指的國家行為。克拉斯卡指出：「儘管中國的失敗始於地方層面。但它迅速蔓延至整個中國政府，一直到中共中央總書記習近平。這種失敗是由於他的作為和不作為所導致……」，所以中國的中央政府要為此負責。

印度

據印度《論壇報》（The Tribune）、「今日商業（Business Today）」等媒體報導，國際法學家委員會（International Commission of Jurists, ICJ）和印度律師協會（AIBA）近日已向聯合國人權理事會提出申訴，要求中國就新冠肺炎病毒在全球蔓延造成的巨大損失作出賠償。申訴的主要法律依據也是《國家對國際不法行為的責任條款》以及《國際衛生條例》。

申訴方要求，中國應該充分補償國際社會和會員國，特別是印度。其給出的理由是：中國「秘密地開發了一種能夠在全世界範圍內大規模摧毀人類的生物武器，並且還由於無所作為和疏忽而給這些國家造成了嚴重的身體，心理，經濟和社會傷害」。

申訴方還表示，COVID-19大流行是「中國政府的陰謀，旨在將自己推向世界超級大國的位置，並通過生物戰破壞其他國家。」此舉違反了《國際衛生條例》、《國際人權和嚴重違反國際人道主義法和世界人權宣言》條款的規定。

1952年成立的國際法學家委員會是一個國際人權領域的非政府組織。聯合國經濟及社會理事會、聯合國教育、科學及文化組織、歐洲委員會、非洲聯盟是其重要的合作和咨詢機構。該機構負責世界各地人權調查和人權意見書的刊布。

埃及

據埃及「阿拉伯新聞（ARAB News）」報導, 一位名叫塔拉特（Mohamed Talaat）的律師已經向中國駐開羅大使館提起法律訴訟，要求中國政府為埃及在新冠疫情中所蒙受的損失賠償10萬億美元。

在接受「阿拉伯新聞」採訪時，塔拉特表示，他對中採取法律行動的原因是為了維護埃及的權利，尤其是在新聞機構和川普宣布COVID-19是「中國製造」之後。塔拉特說，他已經通過社交媒體敦促埃及總統西西就此案展開討論，並成立一個國際法專家委員會，以協助將這一問題提交中國最高當局。

相關報導顯示，塔拉特本人也意識到他的提議有人支持，也有許多人反對。一位科威特記者稱他的做法是「埃及人搶錢」。

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