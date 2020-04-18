醫界未解之謎…29歲新冠肺炎重症患者 鬼門關前又活過來

29歲的維州喬治梅森大學（George Mason University）法律系學生弗朗西斯·威爾遜（Francis Wilson）在新冠肺炎大流行中拿下很多第一；他是華盛頓地區醫院3月份接受第一批新冠病毒住院的病患，也是最年輕的重症患者之一，更是被醫生宣判沒救後，歷經瀕死過程撿回一命的首批案例。

隨著全國新冠肺炎死亡人數持續攀升，醫院正在研究像威爾遜這樣的病例。據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，全國新冠肺炎康復患者約4萬8000人；醫界研究康復者案例，將他們視為未來擊敗病毒的一線希望。

威爾遜3月8日開始感到不適，身體一向健康的他，是基督城喬治敦（Christ Church Georgetown）第二個確診案例；他的病況一開始很輕微：喉嚨痛、頭痛、輕微咳嗽和疲倦，但救護車接他去醫院時，他幾乎站不起來，呼吸困難。

而當維吉尼亞醫院中心（Virginia Hospital Center）宣布威爾遜可能無法活下來時，他使用呼吸器七天；血氧水平下降、呼吸器似乎不再管用，家人請來牧師準備為他送終。

但現在，威爾遜已出院一周並在家隔離，確保症狀真正消失；他說，醫學專家認為新冠肺炎患者復元後可能具有的免疫力，他正設法搞清楚，這免疫力到底為何，可以持續多久？

威爾遜說：「歷經此役，我覺得我可以應付任何事情。」但挑戰仍然存在：他常在惡夢中醒來，住院時發生的事像跑馬燈，歷歷在目。

威爾遜說，不止一次，他夢到自己把呼吸管或靜脈輸液管拔掉後驚醒，還夢到自己被活埋、再次確診陽性、目睹朋友死去或在無意間感染別人。

有關他在醫院昏迷的11天，他記不得太多；「我大部分都不記得，但出於某種原因，我的大腦保留了我最接近死亡的那一刻，留住了我周遭發生的刺激記憶。這是我最想不通的一點。」

他的父親亨利·威爾遜（Henry Wilson）表示，兒子剛住院時，家人都以為他會很快好起來，但情況愈變愈糟。當醫院告知兒子快不行時，他隔著玻璃牆，對著負壓隔離室裡的兒子大喊：「我要你活下去。」

弗朗西斯·威爾遜說，不知怎地，他當場聽到家人的聲音：他的父母告訴他要撐下去；他的姊姊說，他們還有很多事情要做，這些印象他都視之為「靈魂出竅」。

威爾遜後來被轉院到喬治華盛頓大學醫院（George Washington University Hospital），使用葉克膜後，病情開始改善；兩天後，威爾遜發簡訊給母親說： 「媽媽，我還活著。」

目前的威爾遜，再次身處醫學未知領域；他表示，一旦醫生得到一切明確證據後，他想捐獻血漿以幫助其他患者戰勝病毒。他希望人們從他的故事得到教訓和啟發。