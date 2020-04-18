川普：新冠病毒檢測不舒服 彷彿動手術

川普總統16日與全美州長電話會議時，談到了日前接受新冠病毒檢測的親身體驗。川普抱怨，感覺非常糟糕，第一次接受檢測時備受煎熬，「簡直是個受害者」；他說，整個過程與其叫做「檢測」，不如稱為「動手術」來得貼切。

華盛頓郵報記者道西(Josh Dawsey)16日在推特發文寫道，川普在與全美州長電話會議時，透露日前接受新冠病毒檢測的感受。川普說，檢測過程非常痛苦，「從鼻子一路鑽進去，然後轉個彎朝向眼睛。」

道西指出，川普在電話中說道：「第一次接受檢測時，我簡直是個受害者，意思就是我根本受盡煎熬。整個過程讓我覺得很糟糕。我會稱它為動手術，不叫檢測。」

川普日前在白宮疫情新聞簡報會上表示，自己的病毒檢測結果呈現陰性。

另方面，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)表示，一種最新設計的合成纖維棉棒型拭子可以用來從鼻腔前端採集冠狀病毒檢體，民眾可能很快將能在家採檢。

FDA表示，患者將可以利用這種拭子自行採檢，減少暴露在醫療院所。

食品暨藥物管理局聲明說：「這項研究使用鼻腔前端檢測方法值得關注，因為這可以讓病患自行採集樣本，從而減少暴露在醫療院所。這讓病患更加舒適，並可以使用更容易獲得且更大規模生產的拭子進行。」

路透報導，這種以聚酯纖維為主的棉棒型拭子，符合冠狀病毒檢測規格。

FDA表示，這款新拭子的長度比較短，比現行檢驗技術人員、醫護人員所使用的還短，並可從鼻腔前端採集樣本。

目前市面上藥妝用棉花棒的棉花纖維容易吸收過多鼻涕，不適合用在採集檢體上。