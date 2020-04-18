疫情扼殺大型客機？專家：你將永遠看不到波音747飛了

新型冠狀病毒疫情持續延燒，威脅全世界的航空公司存亡。日前就有專家表示，世界上多數的航空公司都已經將大型客機停飛，轉向經營短程航路。即使是目前最新的空中巴士A380和波音747-400，都有可能在疫情過後消失無蹤。

Simple Flying的作者克里斯‧羅（Chris Loh）就表示，除了部分的航空公司仍維持著長途航程的營運，例如卡達航空和阿聯酋航空等，大部分的航空公司都已經停飛了長途航線；就連前述的這兩家公司，目前也不得不放棄多架大型客機，讓它們進入停飛的行列。

根據衛報報導，德國的國家航空公司「漢莎航空」，本月更是拋下了震撼彈，不但決定停飛所有的A380客機到五月底，甚至裁撤了一半的A380客機，並除役了部分的波音747-400。他們預估，疫情所造成的旅行管制將會持續數個月之久，而對航空業所造成的打擊更可能要花數年的時間才有辦法修復。畢竟大型客機的商務艙現在都已經變得空蕩蕩：人們不再進行商務旅行，而是改為視訊通話。

航空顧問安德魯‧夏爾頓（Andrew Charlton）甚至悲觀地認為，「你永遠不會看到波音七四七在空中飛了。」他也認為，接下來機票的價錢會先因為各航空公司促銷而下降，但隨即就會因為航空容量大幅減少而再度上揚，「航空公司會削價競爭，但沒辦法負荷低價的航空公司最後都會倒閉。」因此，乘客們會因為選擇變少，不得不接受沒那麼便宜的機票。