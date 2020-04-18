快訊

台南居家檢疫男竟7度趴趴走 衛生局重罰70萬

敦睦艦隊確診者12日表達不適 海軍15日在立院竟這麼說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情扼殺大型客機？專家：你將永遠看不到波音747飛了

聯合新聞網 / 綜合報導
疫情重創航空業，許多航空公司如今都已停飛大型客機。示意圖／Ingimage
疫情重創航空業，許多航空公司如今都已停飛大型客機。示意圖／Ingimage

新型冠狀病毒疫情持續延燒，威脅全世界的航空公司存亡。日前就有專家表示，世界上多數的航空公司都已經將大型客機停飛，轉向經營短程航路。即使是目前最新的空中巴士A380波音747-400，都有可能在疫情過後消失無蹤。

Simple Flying的作者克里斯‧羅（Chris Loh）就表示，除了部分的航空公司仍維持著長途航程的營運，例如卡達航空和阿聯酋航空等，大部分的航空公司都已經停飛了長途航線；就連前述的這兩家公司，目前也不得不放棄多架大型客機，讓它們進入停飛的行列。

根據衛報報導，德國的國家航空公司「漢莎航空」，本月更是拋下了震撼彈，不但決定停飛所有的A380客機到五月底，甚至裁撤了一半的A380客機，並除役了部分的波音747-400。他們預估，疫情所造成的旅行管制將會持續數個月之久，而對航空業所造成的打擊更可能要花數年的時間才有辦法修復。畢竟大型客機的商務艙現在都已經變得空蕩蕩：人們不再進行商務旅行，而是改為視訊通話。

航空顧問安德魯‧夏爾頓（Andrew Charlton）甚至悲觀地認為，「你永遠不會看到波音七四七在空中飛了。」他也認為，接下來機票的價錢會先因為各航空公司促銷而下降，但隨即就會因為航空容量大幅減少而再度上揚，「航空公司會削價競爭，但沒辦法負荷低價的航空公司最後都會倒閉。」因此，乘客們會因為選擇變少，不得不接受沒那麼便宜的機票。

新冠肺炎 COVID-19 A380 波音 空中巴士

延伸閱讀

機身畫「珍珠奶茶」當華航新Logo 網讚：有台灣特色

疫情沒乘客…機艙空位太多會影響起飛時平衡？ 航空公司解密

乘客所不知道的心酸內幕 日本地勤人員四大挑戰

航空兩樣情！美國旅客趁拋售撿便宜 飛往中港機票貴雙倍

相關新聞

新加坡新增942起新冠肺炎病例再創新高 總例達近6000

聯合早報網報導，截至今天（4月18日）中午12時，新加坡衛生部已初步確定今天新增942起新冠肺炎新病例，再破單日最高增幅...

疫情扼殺大型客機？專家：你將永遠看不到波音747飛了

新型冠狀病毒疫情持續延燒，威脅全世界的航空公司存亡。日前就有專家表示，世界上多數的航空公司都已經將大型客機停飛，轉向經營短程航路。即使是目前最新的空中巴士A380和波音747-400，都有可能在疫情過後消失無蹤。

瑞典索菲婭王妃到醫院協助抗疫 負責打掃消毒設備

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，瑞典目前有13216例確診個案和1400例死亡個案。王室4月15日發聲明指，索菲婭王妃（Princess Sofia）希望以義工身份作出貢獻。現年35歲的索菲婭接受為期三日的訓練後，已經前往醫院協助抗疫。

安倍剛喊話「少外出」 夫人爆未戴口罩隨50人團參拜神社

日本《週刊文春》揭露，日本首相安倍晉三在3月14日公開喊話，呼籲民眾「採取保護自己的行動」，減少不必要的外出後，隔天其夫人安倍昭惠就被發現隨50人團體往大分的宇佐神宮參拜。

美傳新冠病毒與武漢實驗室有關 法官員反駁：沒證據證明

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）辦公室4月17日稱，迄今為止，無證據顯示新冠肺炎（COVID-19）和中國湖北省武漢市的實驗室有關聯。

日本新冠肺炎疫情持續延燒 境內確診破萬

日本NHK報導，日本境內除鑽石公主號病例外，新冠肺炎確診數破萬，共1萬98人染疫。

圖表看疫情／美新冠肺炎病例破70萬 全球已逾15萬人喪命

2019新型冠狀病毒（COVID-19）擴散全球，死亡數不斷攀升，各國紛紛祭出鎖國政策，試圖阻止疫情蔓延。 截至目前為止，全球有185個國家（地區）傳出確診案例，病例數突破222萬，逾15萬人喪命，致死率約6.6%。

疫情哀歌...看護集體落跑 加拿大安養院31名長者悲慘離世

加拿大蒙特婁一間安養機構的看護疑似害怕染疫紛紛落跑，徒留無人照料餵食的年長者一身穢物在機構內等死，短短幾週已有31人不幸...

醫界未解之謎…29歲新冠肺炎重症患者 鬼門關前又活過來

29歲的維州喬治梅森大學（George Mason University）法律系學生弗朗西斯·威爾遜（Francis Wilson）在新冠肺炎大流行中拿下很多第一；他是華盛頓地區醫院3月份接受第一批新冠病毒住院的病患...

川普：新冠病毒檢測不舒服 彷彿動手術

川普總統16日與全美州長電話會議時，談到了日前接受新冠病毒檢測的親身體驗。川普抱怨，感覺非常糟糕，第一次接受檢測時備受煎熬，「簡直是個受害者」...

美國撤僑包機12人確診 瓜地馬拉總統憂更多人感染

瓜地馬拉總統賈麥岱今天表示，本週稍早搭乘撤僑班機從美國飛回瓜地馬拉的移民，有很多人感染新型冠狀病毒，他又說，美國有關當局...

拯救大堡礁！澳洲科學家「點亮」雲層降溫

澳洲科學家正嘗試以新技術挽救因全球暖化而日益白化的大堡礁珊瑚。近日一個研究團隊首度以雲層增白設備，噴灑數兆微型海水水珠到大氣中，可望藉此降低海洋溫度。

熱門新聞

韓國瑜罷免案通過後馬上接到這通電話 網友：國民黨真的急了

中選會：韓國瑜罷免案成案 6月6日投票

敦睦艦隊染疫？高市衛生局：接獲疑似個案

我增3新冠肺炎確診 指揮中心證實是首例軍艦群聚

圖表看疫情／美新冠肺炎病例破70萬 全球已逾15萬人喪命

接國民黨中常委 韓國瑜：讓南部聲音被聽見

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。