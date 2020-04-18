安倍剛喊話「少外出」 夫人爆未戴口罩隨50人團參拜神社
日本《週刊文春》揭露，日本首相安倍晉三在3月14日公開喊話，呼籲民眾「採取保護自己的行動」，減少不必要的外出後，隔天其夫人安倍昭惠就被發現隨50人團體往大分的宇佐神宮參拜。
《週刊文春》報導指，昭惠參加的是由自稱「變態醫生」的松久正舉辦的參拜團。松久正自稱可使用「高次元醫學」，不用藥物與手術全靠人體自身修復能力治療疾病。該參拜團聲稱可「喚醒卑彌呼高次元的DNA」，參加費為2.2萬日圓（新台幣約6121元）。
報導指，昭惠在15日上午7時左右先參拜了宇佐神宮的前身大元神社後，再乘車於上午10時半左右抵達宇佐神宮，神宮內的宮司還出來迎接並做祈禱法事。
文春引述松久指出，昭惠有特意聯絡過他，稱「因疫情關係預定全被取消，因此想找個地方去」，問道指能否跟著松久前往參拜。不過松久指昭惠並非隨團出發，而是直接在當地會合，一同參拜。
昭惠參拜神社沒戴口罩
報導亦有目擊者指出，神社內人很少，看到幾乎沒戴口罩的團體在走著，竟然發現走在最前方的是沒戴口罩的昭惠夫人，大感吃驚。
安倍在14日才在記者會上公開講話，稱全國不能放鬆警戒，需要全國一心對抗疫情。安倍繼續要求國民「自肅」（意思是自我克制），避免不必要的外出。
在較早前，日本另一份雜誌《週刊郵報》報導指，昭惠在3月26日前往參加賞櫻大會，那時日本東京已關閉公園，防止人群聚集以防病毒散播。
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文章授權轉載自《香港01》
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