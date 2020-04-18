美傳新冠病毒與武漢實驗室有關 法官員反駁：沒證據證明

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）辦公室4月17日稱，迄今為止，無證據顯示新冠肺炎（COVID-19）和中國湖北省武漢市的實驗室有關聯。

辦公室一名官員表示：「我們想明確指出，到這天為止，沒有事實證據證實近期在美國新聞界流傳的資訊，即在新型冠狀病毒的起源與中國武漢P4實驗室的工作間建立聯繫。」不過馬克宏此前受訪時稱，不要天真地覺得中國在處理疫情上比西方國家好得多，「顯然有些事情發生過（但）我們不知道」。

美國總統川普（Donald Trump）15日在白宮出席每日疫情記者會時表示，華府正嘗試鑑定新型冠狀病毒是否源於武漢實驗室。

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文章授權轉載自《香港01》