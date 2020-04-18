瑞典索菲婭王妃到醫院協助抗疫 負責打掃消毒設備
新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，瑞典目前有13216例確診個案和1400例死亡個案。王室4月15日發聲明指，索菲婭王妃（Princess Sofia）希望以義工身份作出貢獻。現年35歲的索菲婭接受為期三日的訓練後，已經前往醫院協助抗疫。
疫情導致醫院不勝負荷，因而開設課程每周培訓80人協助抗疫。索菲婭王妃接受索菲亞赫美大學（Sophiahemmet）提供的網上培訓課程後，加入索菲亞赫美醫院協助抗疫。身穿制服和白色運動鞋的索菲婭在上班第一日與其他同事會見媒體。她胸前掛有名牌，綁起俐落的馬尾。
王室聲明指，在疫情下，索菲婭王妃希望參與其中，並以義工身份作出貢獻，舒緩醫護人員的工作量。醫院發言人指，院內未有新冠肺炎確診個案，索菲婭和其他義工將不會直接照顧病人，而是協助醫生和護士處理日常工作，例如消毒設備、在廚房輪班和打掃。
索菲婭王妃為卡爾菲利普王子（Prince Carl Philip）的妻子，二人育有兩名兒子，分別為亞歷山大王子（Prince Alexander）和加布里埃爾王子（Prince Gabriel）。
延伸閱讀：
【新冠肺炎】駐俄大使： 有國人闖關回國造成病毒輸入，令人不齒
【新冠肺炎】特朗普再轟世衛無視台灣警告 質疑中國上調死亡人數
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言