瑞典索菲婭王妃到醫院協助抗疫 負責打掃消毒設備

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，瑞典目前有13216例確診個案和1400例死亡個案。王室4月15日發聲明指，索菲婭王妃（Princess Sofia）希望以義工身份作出貢獻。現年35歲的索菲婭接受為期三日的訓練後，已經前往醫院協助抗疫。

疫情導致醫院不勝負荷，因而開設課程每周培訓80人協助抗疫。索菲婭王妃接受索菲亞赫美大學（Sophiahemmet）提供的網上培訓課程後，加入索菲亞赫美醫院協助抗疫。身穿制服和白色運動鞋的索菲婭在上班第一日與其他同事會見媒體。她胸前掛有名牌，綁起俐落的馬尾。

王室聲明指，在疫情下，索菲婭王妃希望參與其中，並以義工身份作出貢獻，舒緩醫護人員的工作量。醫院發言人指，院內未有新冠肺炎確診個案，索菲婭和其他義工將不會直接照顧病人，而是協助醫生和護士處理日常工作，例如消毒設備、在廚房輪班和打掃。

索菲婭王妃為卡爾菲利普王子（Prince Carl Philip）的妻子，二人育有兩名兒子，分別為亞歷山大王子（Prince Alexander）和加布里埃爾王子（Prince Gabriel）。

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文章授權轉載自《香港01》