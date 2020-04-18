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拯救大堡礁！澳洲科學家「點亮」雲層降溫

世界日報 / 編譯中心╱綜合17日電
大堡礁今年發生近年來最大規模的珊瑚白化災情。圖／世界日報提供
大堡礁今年發生近年來最大規模的珊瑚白化災情。圖／世界日報提供

澳洲科學家正嘗試以新技術挽救因全球暖化而日益白化的大堡礁珊瑚。近日一個研究團隊首度以雲層增白設備，噴灑數兆微型海水水珠到大氣中，可望藉此降低海洋溫度。

澳洲廣播公司報導，南十字星大學與雪梨海洋科學研究所上月底合作，開著裝有100支高壓噴嘴的渦輪機及大氣檢測設備的船隻出海測試。

實驗希望以渦輪機噴灑水珠到空氣中，形成奈米的海鹽結晶，散播在大氣中能作為雲凝結核，提升雲層整體的反照率，也就是讓雲層「增白」，並降低海洋溫度，保護珊瑚。結果發現，在5公里遠處都能測到海鹽結晶，噴灑效果比預期更佳。

負責這項計畫的科學家哈里森（Daniel Harrison）表示，雖然初步實驗成功，但仍需要持續至少4年以上，才能驗證理論。

大堡礁今年發生近年來最大規模的珊瑚白化災情，科學家估計，未來數十年間全球珊瑚白化現象的頻率和嚴重性會持續升高，大堡礁很可能會在本世代內成為絕響。政府日前篩選出43項最有潛力拯救珊瑚的方法，出資1.5億澳元（約9593萬美元）進行可行性研究，雲層增白就是其中之一。

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