英國增847人死至少再封城3周 義大利卻準備復工
英國17日新增確診5599例、847人死亡，累計達10萬8692例確診、1萬4576人死亡。暫代首相職務的英國外長拉布16日宣布，封城令將會延長至少三周，目前不是放寬有關措施的時候。歐洲部分國家延長封鎖並停辦大型活動，但有些國家開始解除禁令，世界衛生組織（WHO）歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）16日警告，目前歐洲仍處於疫情「風暴中心」。
法增761死 航母逾千人確診
BBC報導，除了英國疫情直飆，法國17日也新增2809例確診、761例死亡病例，累計5萬8989例確診、1萬8681例死亡；而不斷傳出確診病例的航空母艦「戴高樂號」（Charles de Gaulle），目前2300名船員中，有一半已確診，2010人的病毒檢測有1081位呈陽性。
俄增4000例 全球第11高
俄羅斯17日暴增4070起新冠肺炎確診病例，單日新增紀錄連續第5天創下新高，累計3萬2008例，躍居全球第11高。死亡新增41人，累計死亡個案增至273人。俄羅斯已宣布預定5月9日在紅場（Red Square）進行的年度閱兵延期。
德國17日累計確診13萬9537人、死亡4251人。聯邦政府已將非歐盟和英國公民經航空和乘船入境歐盟的禁令延長至5月15日。德國東部的薩克森州和梅前州宣布，將要求公眾在乘坐公共交通和購物時必須佩戴口罩。而比利時截至17日已有超過5000人死於新冠肺炎，死亡率高於多數歐洲國家。
不過，在歐洲最早成為重災區的義大利，衛生研究院院長布魯薩費羅表示疫情曲線「開始下降」。也有愈來愈多歐洲國家準備復工復產，奧地利、丹麥本周已逐步讓一些店面開張、學校復學，德國、義大利及瑞士也準備放寬部分經濟活動。瑞士計畫27日起逐步鬆綁防疫限制。
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