快訊

憂我軍艦群聚成軍事版「鑽石公主號」 700人集中檢疫

東南亞比照歐美入境得先通報 特定對象需住防疫旅館

英國增847人死至少再封城3周 義大利卻準備復工

世界日報 / 編譯中心╱綜合17日電
英國增847人死至少再封城3周，義大利卻準備復工。 美聯社
英國增847人死至少再封城3周，義大利卻準備復工。 美聯社

英國17日新增確診5599例、847人死亡，累計達10萬8692例確診、1萬4576人死亡。暫代首相職務的英國外長拉布16日宣布，封城令將會延長至少三周，目前不是放寬有關措施的時候。歐洲部分國家延長封鎖並停辦大型活動，但有些國家開始解除禁令，世界衛生組織（WHO）歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）16日警告，目前歐洲仍處於疫情「風暴中心」。

法增761死 航母逾千人確診

BBC報導，除了英國疫情直飆，法國17日也新增2809例確診、761例死亡病例，累計5萬8989例確診、1萬8681例死亡；而不斷傳出確診病例的航空母艦「戴高樂號」（Charles de Gaulle），目前2300名船員中，有一半已確診，2010人的病毒檢測有1081位呈陽性。

俄增4000例 全球第11高

俄羅斯17日暴增4070起新冠肺炎確診病例，單日新增紀錄連續第5天創下新高，累計3萬2008例，躍居全球第11高。死亡新增41人，累計死亡個案增至273人。俄羅斯已宣布預定5月9日在紅場（Red Square）進行的年度閱兵延期。

德國17日累計確診13萬9537人、死亡4251人。聯邦政府已將非歐盟和英國公民經航空和乘船入境歐盟的禁令延長至5月15日。德國東部的薩克森州和梅前州宣布，將要求公眾在乘坐公共交通和購物時必須佩戴口罩。而比利時截至17日已有超過5000人死於新冠肺炎，死亡率高於多數歐洲國家。

不過，在歐洲最早成為重災區的義大利，衛生研究院院長布魯薩費羅表示疫情曲線「開始下降」。也有愈來愈多歐洲國家準備復工復產，奧地利、丹麥本周已逐步讓一些店面開張、學校復學，德國、義大利及瑞士也準備放寬部分經濟活動。瑞士計畫27日起逐步鬆綁防疫限制。

英國增847人死至少再封城3周，義大利卻準備復工。 路透社
英國增847人死至少再封城3周，義大利卻準備復工。 路透社

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

武漢非源頭？英國研究：新冠肺炎很可能源自中國華南地區

歐洲疫情高峰已過？各國審慎樂觀

疫情趨緩？ 侯友宜：清明疫情尚未過去不要太樂觀

謝志偉：德國政府不等於德國人 就像黨不等於國一樣

相關新聞

圖表看疫情／美新冠肺炎病例破70萬 全球已逾15萬人喪命

2019新型冠狀病毒（COVID-19）擴散全球，死亡數不斷攀升，各國紛紛祭出鎖國政策，試圖阻止疫情蔓延。 截至目前為止，全球有185個國家（地區）傳出確診案例，病例數突破222萬，逾15萬人喪命，致死率約6.6%。

美國撤僑包機12人確診 瓜地馬拉總統憂更多人感染

瓜地馬拉總統賈麥岱今天表示，本週稍早搭乘撤僑班機從美國飛回瓜地馬拉的移民，有很多人感染新型冠狀病毒，他又說，美國有關當局...

拯救大堡礁！澳洲科學家「點亮」雲層降溫

澳洲科學家正嘗試以新技術挽救因全球暖化而日益白化的大堡礁珊瑚。近日一個研究團隊首度以雲層增白設備，噴灑數兆微型海水水珠到大氣中，可望藉此降低海洋溫度。

英國增847人死至少再封城3周 義大利卻準備復工

英國17日新增確診5599例、847人死亡，累計達10萬8692例確診、1萬4576人死亡。暫代首相職務的英國外長拉布16日宣布，封城令將會延長至少三周，目前不是放寬有關措施的時候。歐洲部分國家延長封鎖並停辦大型活動，但有些國家開始解除禁令，世界衛生組織（WHO）歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）16日警告，目前歐洲仍處於疫情「風暴中心」。

日本確診近萬例、內閣第3人確診 民眾布口罩到手…傻眼

日本疫情仍未見好轉，東京都17日新增201例確診，再度更新單日新增病例紀錄，也是首次單日確診破200人。沖繩縣離島石垣島首度出現確診病例，其中一名患者發病後仍參加聚餐，研判密切接觸者超過百人。

南韓新增病例低於20例 2個月來首見

南韓疾病管理本部（KCDC）表示，南韓今天通報新增18起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，為近兩個月來單...

土耳其病例增速未減 預料超越伊朗成中東第一

土耳其新冠肺炎新增病例數居高不下，累計通報病例數可能於今天超越伊朗，成為確診病例最多的中東國家

美國確診破70萬例 3萬多人命喪新冠肺炎

根據約翰霍普金斯大學統計，美國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例今天突破70萬例

駭客趁疫情作亂 捷克2座醫院遭網攻引美關切

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天表示，美方關切捷克醫療單位受到網路攻擊的威脅，還說任何從事這類網路活動的人...

病患與屍體放同間病房！巴西新冠肺炎前線慘況曝光

新冠肺炎延燒全球，巴西總統波索納洛卻淡化疫情，還開除力倡居家避疫和拉開社交距離的衛生部長。社群媒體則流傳據稱是抗疫最前線...

公共衛生官員：歐洲的首波疫情高峰期已過去了

華盛頓郵報報導，歐洲各地的新冠肺炎新增病例都下滑。義大利、西班牙、法國、德國、英國的公共衛生官員認為首波疫情的高峰期已過...

世衛：不確定抗體能避免二次感染新冠肺炎

世界衛生組織（WHO）突發衛生事件規劃執行主任萊恩今天表示，世衛不確定血液中有抗體存在，是否能讓2019冠狀病毒疾病（C...

熱門新聞

台致死率治癒率成績漂亮名次卻比陸低 陳時中嚇一跳

韓國瑜罷免案通過後馬上接到這通電話 網友：國民黨真的急了

中選會：韓國瑜罷免案成案 6月6日投票

敦睦艦隊染疫？高市衛生局：接獲疑似個案

圖表看疫情／美新冠肺炎病例破70萬 全球已逾15萬人喪命

接國民黨中常委 韓國瑜：讓南部聲音被聽見

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。