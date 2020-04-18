日本確診近萬例、內閣第3人確診 民眾布口罩到手…傻眼

日本疫情仍未見好轉，東京都17日新增201例確診，再度更新單日新增病例紀錄，也是首次單日確診破200人。沖繩縣離島石垣島首度出現確診病例，其中一名患者發病後仍參加聚餐，研判密切接觸者超過百人。

日本至17日累計確診9231例、死亡190例。日本內閣府再有一名官員確診，這名50多歲官員任職於內閣府的科學、科技與創新會議，是內閣府第三位染疫的官員。

日本首相安倍晉三16日宣布緊急狀態擴大至全國實施，17日舉行記者會進一步說明緊急狀態和10萬日圓（約931美元）現金發放政策。他指出，政府感受到所有人都擔心疫情，因此決定不排富，發放現金給所有國民，估計日本政府將增加十四兆日圓（約130億元）支出。

安倍再度呼籲民眾共體時艱，減少非緊急及不必要的外出與人際接觸，共同度過新冠肺炎疫情。他說，每人10萬日圓將以郵寄或網路方式發放，不會透過市町村公所，以免民眾聚集增加感染風險。

日本政府原本規畫對收入減少的家庭發放30萬日圓救急金，如今政策大轉彎，安倍對此混亂向民眾致歉。而早前政府宣布對每戶派發兩個免費布口罩，17日起陸續送到民眾手上，不過有人抱怨家裡不只兩人，且口罩尺寸太小。