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武漢非源頭？英國研究：新冠肺炎很可能源自中國華南地區

中央社 / 記者18日電
英國研究指出，新冠肺炎源頭可能來自中國華南一帶。圖／取自新華網
英國研究指出，新冠肺炎源頭可能來自中國華南一帶。圖／取自新華網

中國抗疫專家鍾南山說，新冠肺炎疫情首先出現在中國，但不一定發源自中國。不過英國劍橋大學研究團隊最新研究顯示，疫情極可能從去年9月間開始在中國蔓延，疫源很可能源自華南地區。

根據英文南華早報（SCMP）17日報導，劍橋大學遺傳學家福斯特博士（Dr Peter Forster）領導的研究團隊追溯疫源，分析蒐集自世界各地數量可觀的病毒株，並估算疫情爆發的期間介於去年9月13日至12月7日，且疫源可能源自比武漢更南端的華南一帶。

報導引述福斯特表示：「若我被迫要給個說法，我會說華南比武漢更有可能是疫源，不過這得分析更多的蝙蝠，其他可能的動物宿主，以及保存在中國醫療院所介於去年9月至12月的檢體，才能確認。」

他說：「病毒可能數月前就突變成對人類產生影響的最終型態，但是存留於蝙蝠或其他動物甚或人體內長達好幾個月卻沒有傳染其他人。」

福斯特研判：「接著，病毒開始於去年9月13日至12月7日之間在人際之間傳染病擴散。」

據報導，福斯特研究團隊完成的研究報告刊登於「國家科學院學報」（Proceedings of the NationalAcademy of Sciences, PNAS），他們運用演化網絡（phylogenetic network）的技術分析病毒株。

報導說，演化網絡是一種數學演算法，可藉由基因突變追蹤微生物在全球的蔓延擴散。

報導指出，引起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的病毒Sars-CoV-2源於蝙蝠，而中國的科學家曾於2103年由分布在雲南省的蝙蝠排泄物中，離析一種與Sars-CoV-2基因相似度高達96%的冠狀病毒。

報導說，介於Sars-CoV-2和這種在雲南發現的冠狀病毒之間有數百種突變，而且冠狀病毒通常每個月就會產生一次突變，因此有些科學家懷疑，Sars-CoV-2於動物宿主和人際之間不動聲色傳開多年，並逐漸演變為可高度適宜於人傳人的型態。

福斯特研究團隊說，新冠肺炎疫情最初的爆發，可能是Sars-CoV-2近期完成了數回從無害病毒株躍進為致命病原體的突變所致。

另據香港明報10日援引美國媒體報導，美國科學家發現，紐約2019冠狀病毒疾病患者的病毒樣本，和歐洲高度相似，認為美國疫情在1月底已由歐洲傳入。不過透過基因庫溯源，科學家認為病毒源頭仍指向中國。

而英國每日郵報（Daily Mail）也曾報導，西奈山伊坎醫學院（Icahn School of Medicine at MountSinai NYU）研究數千個2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病患檢測樣本的DNA發現，來自歐洲的旅客將病毒帶到紐約。

不過，他們也發現病毒株來自中國，這點和福斯特團隊的研究相符。

新冠肺炎 COVID-19

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