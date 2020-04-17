莫斯科飛上海航班 新冠肺炎確診增至66人

中央社 / 上海17日電
俄航SU208航班登機時的情況，乘客全身包緊緊。（取材自華西都市報）
俄航SU208航班登機時的情況，乘客全身包緊緊。（取材自華西都市報）

俄國近期成為中國主要境外疫情移入國，上海官方宣布，10日由莫斯科飛抵上海的俄航SU208航班，確診乘客數已增至66例。而今天上午再有一班SU208抵達上海，後續狀況備受關注。

上海市衛生健康委員會發言人鄭錦今天在疫情防控記者會上表示，10日飛抵上海浦東國際機場的俄羅斯航空SU208航班，機上共有170名旅客，截至16日，已有66名乘客確診為2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）病例，目前都在上海市公共衛生臨床中心治療。

這班航班是9日從俄國莫斯科謝瑞米提耶佛國際機場（Sheremetyevo International Airport）起飛，10日抵達上海後，機上80名乘客出現症狀，被列為疑似病例，全機旅客也集中隔離觀察。

陸媒之前報導，機上許多乘客是在莫斯科柳布利諾（Lyublino）大市場工作的中國商人，市場在疫情爆發後關閉，許多中國商人都投宿到同一間旅館。

俄羅斯疫情依舊嚴重，當地16日新增4069起確診病例，再創單日新高，全國累計3萬2007人確診，273人死亡。

俄羅斯疫情爆發後，許多當地的中國公民選擇回國，也造成疫情傳播，截至16日，中俄邊境的黑龍江綏芬河市已累計有362例境外移入確診病例。

目前黑龍江省已臨時關閉所有中俄陸路口岸，內蒙古的滿洲里客運通道也在8日臨時關閉，在俄中國公民要循陸路回國更加困難。

17日上午再有一班SU208班機飛抵上海，後續是否還會傳出疫情，引人關注。

新冠肺炎 COVID-19

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