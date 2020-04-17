美聯社：中國官員拖延六日 警告公眾可能爆發疫情

美聯社報道稱，中國領導層內部確定一種新的冠狀病毒可能引發瘟疫之後六天，武漢市舉行了一場數萬人的萬家宴活動。與此同時，數百萬人開始加入春運的大潮。

中國國家主席習近平在第七日、也就是1月20日對公眾發出警告。但在那時，已有超過3000人感染，這是美聯社所獲得的內部文件以及專家根據回顧性感染數據估測出來的。

從1月14日-20日的這六天，是病毒爆發初期的關鍵時刻。中國試圖在警告公眾與防止恐慌之間尋找平衡。美國加州大學流行病學者張作風（音譯）表示：「如果他們早六天采取行動，病人數量會少很多，醫療設施會夠用。或許武漢醫療體系的崩潰可以避免。」

其他專家認為，中國政府雖然為防止恐慌而沒有立即警告公眾，但在內部當時是采取了迅速行動的。

盡管如此，1月5日-1月17日的近兩周內，國家疾控中心沒有從地方官員那裡登記到任何病例，這是美聯社獲得的內部通報所確認的。然而，當時有數百病人出現在武漢和其它地方。

尚不清楚這是由於地方官員沒有上報，還是國家官員沒有記錄。也不清楚當時武漢官員究竟知道了多少。

但專家說，中國對信息的強力控制、官僚主義阻礙以及不願向上級匯報壞消息，都影響了早期的預警。對八名醫生「傳播謠言」的懲罰--國家電視台1月2日播出了這一新聞，讓武漢市的醫院受到警告。

美國芝加哥大學中國政治學教授楊大利（音譯）表示：「武漢的醫生當時很害怕。這真是對一整個行業的威嚇。」

直到1月13日，在泰國傳出中國以外首例病例，北京的領導層才認識到可能面臨世界疫情。他們啟動全國性的計劃，尋找案例、分發測試劑、放寬確診病例的條件、下令衛生官員篩查病人。他們也指令湖北官員開始在交通樞紐測體溫，並減少大型集會。這一切並未告知公眾。

中國政府一再否認早期曾隱瞞信息，稱立刻將爆發情況報告給了世衛組織。中國外交部發言人趙立堅周三在例行記者會上表示：「那些指責中國不透明、不公開的聲音是不公正的。」

1月14日的內部電話會議

文件顯示，中國國家衛健委主任馬曉偉1月14日在一次內部的電話會議上，向省級衛生官員作出消極的形勢評估。一份記錄稱，電話會議是為了傳達國家主席習近平、總理李克強和副總理孫春蘭對冠狀病毒的指示，但沒有寫明具體指示內容。

這份記錄引述馬曉偉稱：疫情仍嚴峻復雜，是2003年薩斯以來最嚴峻的挑戰，可能會發展成重大公共安全事件。

國家衛建委在一份傳真聲明中稱，組織那次電話會議是因為泰國報告的病例以及春運病毒傳播的可能性。聲明稱，中國依照習主席的「重要指示」，以公開、透明、負責和及時的方式公開了爆發的信息。

美聯社獲得的文件來自醫療領域的匿名消息源，因擔心報復而不願透露姓名。美聯社與另外兩名了解該電話會議的公共衛生領域消息源確認了相關內容。

在美聯社獲得的這份記錄中，有一部分題為「對形勢的清醒認識」，其中寫道：一些案例顯示，人傳人是可能的。其中也提及泰國的病例，稱形勢發生顯著變化，因為病毒可能傳播至國外。

記錄還寫道：隨著春運的到來，傳播有高風險；各級地方必須做好准備應對疫情。

在記錄中，馬曉偉要求官員團結在習周圍，並確保在兩會期間政治考慮和社會穩定是重中之重。

美國耶魯大學中國政治學者麥廷雷（Daniel Mattingly）表示，在重要會議前對於社會穩定的強調是十分強烈的。「我的猜測是，他們想觀望一下。」

北京的疾控中心對電話會議作出反應，於1月15日發出內部一級應急響應，並委任疾控中心領導參與14個工作組，負責籌集資金、培訓衛生工作者、收集數據、進行實地調查和指導實驗室。這是一份疾控中心的內部通知顯示的。

國家衛建委還分發了一份63頁的給省級衛生官員的指示，美聯社獲得了這份文件。文件指示全國衛生官員識別可疑病例、醫院設立發熱門診、醫護人員穿著防護服。文件表明為「內部」，不得在互聯網傳播或向公眾透露。

不過，在公開場合，官員仍繼續低調表態。當時公開有41個病例。1月15日，疾控中心應急中心主任李群向國家電視台表示，持續人傳人風險較低。

1月20日，中國國家主席習近平首次公開表態。流行病學家鐘南山首次宣布病毒可人傳人。

美聯社報道說，一份研究報告之後發現，如果公眾早一周獲得警告，采取行動如保持距離、戴口罩、限制出行，病例數可能會減少三分之二。

其它不同看法

不過，也有衛生專家認為，據他們所了解的信息，中國政府在內部采取了堅決的行動。

美國疾控中心中國辦公室的成立者、已退休的負責人易普（Ray Yip）表示：「他們可能沒有說正確的事情，但是他們當時做正確的事情。20日，他們對全國敲響警鐘，這一拖延並非沒有道理。」

香港大學流行病學者考令（Benjamin Cowling）表示，如果衛生官員過早敲響警報，可能會有損其信譽度--被認為是「發假警報」--也影響其動員公眾的能力。

美聯社報道指，這一拖延或許支持了美國總統特朗普對中國的指責。然而，即便1月20日公布消息，仍讓美國有近兩個月時間為這場世界瘟疫做准備。

苗子/達揚（美聯社）

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