抗疫與外宣：中國外交官叫板西方媒體

德國《圖片報》4月15日刊文，提出是不是應該「要求中國為新冠疫情給各國造成的損失買單」的問題。文章援引法律界人士和德國部分議員認為，中國在新冠疫情爆發初期信息不透明甚至刻意隱瞞，拖延了全球防疫步伐，因此有理由考慮要求中國承擔法律責任。該報甚至列出了一份「賬單」。

對於這家德國發行量最大的通俗報刊提出的質詢，德國政府並未回應。聯邦政府在其他場合表示，並不認為中國政府有意隱瞞以及在應對疫情上有不正當之舉。

但駐德國中國外交官迅速做出了反應。駐德國大使館發言人16日致函圖片報總編表達「強烈不滿」。發言人在信中稱，「攻擊中國的報道用心險惡，不僅缺乏基本事實和清晰的時間線，而且逾越了審慎、公正等最起碼的新聞報道底線。其所謂的『算賬』實際上是在煽動民族主義，鼓吹偏見和仇外仇華情緒。這不僅與中德兩國人民的傳統友好背道而馳，也有悖於公眾對新聞嚴肅性的認知。」

此外，中國駐德國使館還另外發聲明，「就德輿論出現所謂『中國責任論』表明立場」。聲明強調，「疫情發生後，中方始終采取公開、透明、負責任的態度，采取一系列果斷、及時、有力的應對措施，最大程度地保護了中國人民的生命安全和身體健康，也為阻止疫情在世界蔓延爭取了寶貴時間。……中方根本不存在個別媒體妄稱的『未履行《國際衛生條例》有關義務』的情況。『中國責任論』完全是欲加之罪，將責任歸咎一國，甚至拋出『索賠賬單』實屬無稽之談。」

最後聲明：「奉勸德個別媒體還是當心不要被帶進溝裡。你自己失信事小，抹黑他國，影響抗疫事大。」

給習近平的公開信

《圖片報》16日發表主編萊歇爾特（Julian Reichelt）致中國領導人習近平的一封公開信，不僅回應中國駐德大使的指責，更將批評的矛頭直指北京領導最高層。萊歇爾特稱，「您關閉了每一家批評性的報紙和網頁」，卻不去監管野生動物市場。「您不僅監控民眾，而且危害他們--並危害全世界。」

這封刊發標題為「中國危害全世界」的信雖然是致「習近平主席」的，但明顯受眾對象是德國的《圖片報》讀者。作者不憚於使用一些簡單化、挑釁性的表述。例如，「中國最有力的出口產品是新冠病毒，雖然沒人想要，卻傳遍全球。」其中還有一些說法涉及未經證實或澄清的報道，比如「研究蝙蝠的武漢實驗室」。

信中說，中國政府和專家在知道了新冠病毒人傳人的事實後，卻沒有立即告訴全世界告知。「您是一個過於驕傲的民族主義者，不願說出一個在您看來是民族恥辱的真相。」

萊歇爾特還說，中國向各國提供口罩等防疫物資，自詡慷慨和友誼，「要我說這不是友誼，而是微笑的帝國主義。您想通過一場源自中國的瘟疫讓中國更強大，但我不認為您能這樣挽救您的個人權力，我相信，新冠病毒早晚會成為您的政治遺產。」

外交風波

德國媒體和駐此間中國外交使節之間的口水戰並不是個別現象。數周以來，不少地方的中國駐外機構一直在進行高調的的公關宣傳，突出中國抗疫成功，同時批評西方國家對危機的處理方式。其中有些言論已引起所在國政府的不滿。

法國外交部本周召見中國大使，抗議北京駐巴黎大使館就新冠狀病毒疫情發表的一系列爭議言論。包括中國大使館4月12日在其網站上發表了一篇長文，題為《還原被歪曲的事實:一名中國駐巴黎外交官的觀察》。

這篇未具名的文章尖銳批評西方國家對新冠病毒疫情應對不力，包含一些缺乏根據的指責，例如稱「由80多位法國議員聯署聲明支持的台灣當局甚至用『黑鬼』字眼來攻擊譚德賽」，還有稱法國養老院的工作人員「一夜之間拋棄了自己的工作...........讓病友們在飢餓和疾病中死去」。這番話引發法國不分黨派人士的憤怒，紛紛為養老院員工辯護。

4月14日，中國駐日本使館發言人就《讀賣新聞》刊發涉中國疫情防控負面報道發表談話，稱《讀賣新聞》發表評論文章，「妄稱中國在應對新冠肺炎疫情過程中措施不當、信息不透明，甚至公然詆毀中國共產黨，污蔑中國政治體制，我們對此表示強烈不滿和堅決反對。」

中國外交官在各自的駐在國拉起宣傳戰線，與當地媒體對陣叫板，是意在突出自己的表現，抑或這是北京統一的對外策略？

中國外交部發言人趙立堅周三（4月15日）在例行新聞會上回答了記者提問時說：「近期，西方國家一些媒體和所謂專家和政客，散布虛假信息，利用疫情對中國污名化，對中法抗疫合作說三道四。面對有關不實指責，中國駐外使領館及時作出回應，為的是澄清事實真相，為的是闡明原則立場，為的是維護好國際抗疫合作大局。希望法方消除這樣的誤解，中方無意也從來沒有作出法方應對疫情不力的評論。」

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