防疫難兼隱私 專家：遏止疫情須收集個資

疫情危機遠未結束，越來越多的衛生與科技專家認為，收集個人資訊可能是對疫情進行大規模訊息分析的唯一途徑；如要有效地遏止疫情，必須要廣泛收集個資，包括千百萬人的所在地、去處、健康史和感染症狀，從而無法兼顧到公民的自由與隱私。

但部分隱私維權組織擔憂，廣泛收集的個資將如何利用和被誰利用。

許多學者、數據公司和高科技企業已在利用手機收集個資，包括手機藍牙信號可協助追查持有人的接觸紀錄，手機的地點訊息可顯示持有人身在何處，部分手機裝有徵狀追蹤的應用程式，可預測病毒的下一個爆發地點。在抗擊疫情期間，台灣、新加坡和愛爾蘭都在利用大數據和手機應用程式。

美國在考慮重開經濟，「美國進步中心」等左翼組織和保守派的「美國企業研究所」建議，政府應擴大檢測和對個資的監控。但約翰霍普金斯大學彭博公衛學院指出，美國可能出於對隱私的顧慮而無法廣泛收集個資，隱私維權組織一直要求擴大對健康個資的保護，以防被營銷商販賣和被駭客竊取，從而影響受害人的就業、信用甚至導致身分失竊。

利用手機收集的健康個資，包括人們不願透露的看病和就診次數、用藥紀錄和不讓他人知道的各種活動。

但部分人士認為，隱私權在遏制疫情的時刻應當退位；紐約大學醫療中心的醫學倫理教授卡普蘭說，疫情期間的公民自由應當緩行，而且營銷商其實已經收集了大量的美國人個資。

他表示，收集個資和加強追蹤還有利於放寬對居家避疫的要求，即使是復工和復校也不必擔心。

但疫情危機可能使美國走上洩露隱私的不歸路，「政府監督計畫」組織的隱私權顧問拉伯魯客說，目前的抗疫就很像九一一恐怖攻擊之後，當時小布希總統簽署「愛國者法案」，允許政府以國家安全為由，對美國人的電話和電腦進行監聽，而在危機過後，已發生的許多事又很難扭轉和回歸正常。