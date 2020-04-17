全球首例「屍傳人」！泰國法醫染疫病逝

新冠肺炎全球肆虐，如今更爆出首例「屍傳人」案例。泰國一名法醫疑似遭染病患者遺體傳染新冠病毒而不治。專家表示，這意味太平間和葬儀社工作人員面臨的風險升高。

據BuzzFeed報導，案例由專家撰文刊載於「鑑識與法律醫學雜誌」（Journal of Forensic and Legal Medicine），「這是法醫界因遺體感染、死亡首例」。

泰國曼谷RVT醫療中心的Won Sriwijitalai與中國海南醫學院的Viroj Wiwanitkit撰文提到，泰國在3月10日前有一名護理人員與一名法醫確診，不過當時泰國多數為境外感染，且法醫接觸感染病例的機會非常小，卻有很大的機會接觸到「生物樣本與屍體」，因此學者推斷，該名法醫可能是遭確診屍體傳染。

「目前泰國沒有關於感染新冠病毒遺體的確切數據，因為在驗屍時採檢是否感染新冠病毒並非常規作法」。不過兩人表示，手術室的消毒程序可能也要適用於病理檢驗和法醫部門，「控制感染與採取基本的預防措施是必要的。法醫應該穿戴防護設備，包含防護衣、手套、護目鏡、防護帽以及口罩。」

泰國醫療部門3月25日曾表示，因感染新冠肺炎而死亡的屍體不具有傳染性，不過世界各地的殯葬工作業者，卻紛紛提出相關疑慮。會從遺體傳給活人最有名的病毒是伊波拉，不過世界衛生組織（WHO）指南表示，肝炎、肺結核、霍亂死者遺體對處理者也具有風險。

泰國16日新增29例確診、3例死亡，累積達2672例確診、46人死亡。