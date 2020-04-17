重啟經濟關鍵…新冠康復者，真的免疫了？

川普總統希望在新冠肺炎疫情緩和之際，迅速重啟經濟；不過背後最大的問題之一，是染病者康復之後，是否真的免疫。

全美各地推出血液檢測，確定血清中是否具有抗體，政府官員樂觀認為這是重啟經濟的關鍵。目前仍無法確定從新冠肺炎康復的病患，是否在心理和生理上能恢復正常生活。

政府高層也針對病患該被認定為「免疫」，還是體內已無病毒，或擁有更強的免疫力尚未定案；病患是否免疫或抗體能維持多久，現在都還是未知數。

目前有來自中國和南韓的報告指出，部分患者康復後，接受檢測仍呈陽性，同時體內有數量不等的抗體，但也有病患不具抗體；還有中國報告發現，年輕人抗體量較低；有30%受試者抗體量偏低，甚至有人完全沒抗體。

全國過敏和傳染病研究所(NIAID)所長佛奇(Anthony Fauci)表示，當檢測能量足夠，民眾可攜帶某種認證，證明自己免疫，「我們希望知道誰是高危險群。」但由那個單位核發免疫認證，有認證的民眾能做什麼，目前也是未知數。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)局長哈恩(Stephen Hahn)，也擔心抗體檢測未受到嚴格審核，就急著上路，「這些檢測沒通過FDA認證，準確度可能不如預期。」

依照過往相似病例，免疫系統在染病後已具備消滅病毒的能力；SARS病患平均免疫兩年，抗體隨著時間減少；擁有抗體可能不完全免疫，屆時可能需要訂定抗體量的門檻認定免疫標準。

「科學」期刊也有報告指出，其他兩種冠狀病毒，讓病患有45周的免疫期。若新冠病毒也有類似周期，可能像季節性流感，或每隔幾年再次爆發。