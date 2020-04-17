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新冠確診引發敗血病 出生僅29日菲律賓男嬰不治

香港01 / 撰文：李福源
疫情下的菲律賓。歐新社
疫情下的菲律賓。歐新社

菲律賓八打雁省（Batangas）一名僅29日大的男嬰周二（14日）不治，相信是全球迄今最年幼的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診死亡個案。

菲律賓衛生部助理部長貝爾蓋雷（Maria Rosario Vergeire）表示，該名男嬰早前因呼吸困難，被緊急送院接受治療，病毒檢測結果呈陽性，後來因呼吸道感染引發敗血病（Sepsis），最終不治。

截至周四，菲律賓累計有5660宗確診個案，共362人不治。總統杜特爾特（ Rodrigo Duterte）上月12日透過電視宣布，首都馬尼拉實行「封城」，海、陸、空交通全被禁止，為期一個月；本月1日他再次發表電視講話，警告勿違反封鎖措施，並強調已下令軍警可開槍擊斃鬧事者。

另外，美國路易斯安那州（Louisiana）政府本月6日證實，當地一名孕婦因受病毒感染早產，導致腹中僅22周大的胎兒死亡；驗屍官克拉克（Dr. Beau Clark）稱，胎兒因為極早產（extreme prematurity），而無法生存下來，但強調其並未確診，與其他醫學專家商量後，將之列作「與新冠肺炎有關的死亡個案」。

婦產科專科醫生靳嘉仁表示，根據早前一份研究報告，患有新型肺炎的孕婦，早產、流產的風險較高，胎兒也可能體重較輕，「因為吸收得不好，要定期照超聲波，觀察胎兒生長情況、臍帶血流量、胎水份量等，看看BB生長有無受困。」根據相關研究，母體傳染病毒給胎兒的機會不高，因為研究發現，在胎兒出生後，嬰孩的深喉樣本、胎水、臍帶血都找不到病毒；但他同時提醒，媽媽應確保完全康復，最好相隔一段時間後才餵人奶，「如果未清到病毒就不建議，因為不知有多少抵抗力。」

延伸閱讀：

【新冠肺炎】本港首名孕婦確診　已懷孕16周　醫管局：或較易早產

【新冠肺炎】菲律賓總統杜特爾特曾與疑似患者接觸　接受醫生監護

文章授權轉載自《香港01》

COVID-19

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