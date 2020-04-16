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別白跑一趟！ 全國藥局、衛生所4月19日起週日不賣口罩了

新冠肺炎疫情慢半拍！遲疑的日本政府引發民眾憤怒

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日本社會對於政府應對新冠疫情做出的遲緩反應已經失去了耐心。圖／德國之聲中文網
日本社會對於政府應對新冠疫情做出的遲緩反應已經失去了耐心。圖／德國之聲中文網

日本社會對於政府應對新冠疫情做出的遲緩反應已經失去了耐心。隨著確診病例和死亡病例的增加，越來越清晰的跡象顯示出，日本衛生部門試圖控制住疫情的大爆發。

日本共同社周一做出的一項調查顯示，80%的受訪者都認為，4月7日安倍才宣布日本多地進入緊急狀態為時已晚。

安倍政府的支持率下降了5個百分點，目前略高於40%。

還有超過82%的受訪者都認為，政府應該向在抗疫期間停止運營的公司提供經濟援助。但是安倍首相直到目前為止拒絕採取經濟救助措施。

媒體對日本國內抗疫的前線報導引發了民間的憤怒和恐懼。

周二日本新增的病例為482例，累計病例為8173例。周二新增的死亡病例為19例，累計死亡病例為174例。

醫院床位已滿 防護儲備不足

據日本NHK廣播公司的報道，日本47個都道府縣中有9個基本處於急診床位接近滿員的狀態，這其中就包括東京都、大阪、兵庫縣和福岡。而這些地區目前都被宣布進入緊急狀態。

大阪市政府周二向市民發出呼籲，為醫院捐贈防水外套，因為當地醫院的防護服已經耗盡。這表明新冠病毒傳播的速度遠快於預期，同時也引發輿論對東京政府應對疫情不利的新一輪批評。

大阪市長松井一郎周二在新聞發布會上表示，很多醫院的醫生和護士不得不把垃圾袋套在身上當防護服。大阪市呼籲市民向醫療機構捐贈沒有使用過的雨衣，要求當地企業加快防護服的生產並且以公平的市場價出售給大阪市。

日本同志社大學金融經濟學教授濱矩子說：「日本政府根本沒有認真地考慮過在這種時候應該如何表現自己。」她說，由於擔心犯錯誤，官方就更是無法果斷地採取行動避免情況變得更嚴重。

她說：「民眾非常的憤怒，安倍首相不理解老百姓正在受到傷害。」她說：「老百姓生活在焦慮之中，忍受嚴重的經濟困局。他們還意識到，政府保護的是企業，而不是老百姓。那些支持自民黨的企業尤其受到保護。」

奧運會曾是重中之重

安倍首相受到的另外一項嚴厲指責是，直到東京奧運會延遲到明年舉辦的消息公布之後，日本政府才宣布部分地區進入緊急狀態。

早稻田大學社會研究學院教授中林美惠子說：「今天的日本政府沒有表現出領導才能，安倍沒有扮演領導者的角色，我覺得這場危機揭示出他根本沒有骨氣。」

中林美惠子說，政府迫切地表現出無論如何也不想影響東京奧運會的舉辦。安倍首相指望著成千上萬的外國游客帶來的巨大經濟利益可以展示他執政下的經濟成就，另外奧運會也應該起到改善日本企業形象的作用。

中林美惠子指出，「奧運會是挽救『安倍經濟學』的最後一個機會」。她說：「日本的經濟增長並沒有像他們預期的那麼快，而奧運會意味著可以帶來足夠的游客。等到安倍卸任首相的時候，他就可以宣布自己的經濟政策取得了巨大的成果。」

但是對於日本政府來說，現在的情況可能會變得更糟糕。

東京奧委會周二在一場新聞發布會上承認，如果明年這個時候疫情仍然沒有得到緩解，他們並沒有其它的後備方案。在這種情況下，這一屆東京奧運會大概就會被宣布取消了吧。

本文章由德國之聲授權提供】

新冠肺炎 COVID-19 日本 東京奧運 安倍晉三

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