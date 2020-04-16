東京上週近600起醫院拒收案例 有發燒者遭40間醫院拒收

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續肆虐，日本首相安倍晉三7日首度公布「緊急事態宣言」，將東京都、大阪府、神奈川縣等7都府縣列為實施對象，而目前日本總計有8626例確診病例。近日，日媒報導東京上週有584起患者遭醫院踢皮球的案例，醫院傳出人手、醫療資源不足問題，其中報導更指出有位發燒男性在搶救過程中被40家醫院拒絕，一個半小時後才獲得救治。

根據「朝日電視台」報導指出，東京消防廳官員透露9日有一位年約40歲的男子出現發燒等疑似新冠肺炎的徵狀，急救隊將男子送到東京中央區，但許多醫院皆因擔心新冠肺炎而拒絕收治，在一個半小時的搶救過程中，急救隊連續聯絡了40家醫院，但都遭到拒絕。而東京都政府也表示上週有584起患者遭醫院踢皮球的案例，為去年同期的4倍，目前正與醫院討論對策。

而日媒也採訪一位在東京急救醫院的工作人員，他表示這種拒收病患的情況在地方醫療領域時常發生，令人相當著急。而報導也指出許多醫院因為人手不足，需要轉調醫師輪班，在急救醫院中兼差醫師佔相當大的比例，一旦收治新冠肺炎患者，便沒有醫師敢來值班，其他醫院也不會再派遣醫師過來。