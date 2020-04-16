美重大歷史事件死亡人數排名 網點出一重點曝新冠肺炎嚴重性

美國為全世界新冠肺炎疫情最嚴重的國家，截至16日下午，美國累計近64萬例確診個案，死亡人數突破3萬人。有PTT網友整理了美國幾個重大歷史事件死亡人數的排名，目前美國因新冠肺炎死亡的人數，已大幅超過死於伊拉克戰爭的8千人，引起網友討論。

截至16日下午，全世界新冠肺炎確診人數已突破206萬，逾13萬人喪命。其中美國確診639,628例，死亡30,980例，皆為全球最高。對此，有一名網友在PTT上發文，整理出美國幾個重大歷史事件的死亡人數排名。

PTT網友整理出美國重大歷史事件的死亡人數排名。圖擷自 PTT

從網友提供的數據中可見，目前美國新冠肺炎死亡人數目前排名第七，已大幅超越死於伊拉克戰爭的8千人，接近韓戰死亡人數的4萬人（據美國統計為36,574人，若加上非戰鬥死亡則高達54,246人。此外，西班牙流感死亡人數最高可能達67萬5千人，超越南北戰爭死亡人數）。

從這些數據中可看出新冠肺炎造成的死亡人數已逼近戰爭等級，對此，網友留言表示，「怕爆」、「西班牙大流感這麼慘烈，結果百年教訓就忘了」、「你要想想醫療資源的差別啊，這次死的人數很可怕了」、「2020了還這搞成這樣」。

也有網友點出新冠肺炎3月才在美國大爆發，至今短短一個多月就已造成3萬人喪生，速度非常驚人，「重點是速度差有點多啊，戰爭都是好幾年」、「把時間軸算進去，這應該是第一名」。