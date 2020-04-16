美國遣返難民確診多 加劇中美疫情

「美國根本是美洲版的武漢，也是疫情的源頭！」中美洲國家瓜地馬拉衛生部表示，在新冠肺炎爆發下，該國當局曾要求美國降低遣返數量，美國不但不理會，遣返的難民中竟高達75%是確診病患，加劇當地疫情。但拘留在美國的非法移民也爆發大量確診，讓這些人成為防疫上的人球。總統賈馬太直言，美國已成為該國最大的疫情源頭！

美國為疫情熱點

根據《半島電視台》報導，瓜地馬拉衛生部長莫瑞不滿批評，瓜地馬拉的境外確診從14日開始直線上升，由於美國遣返該國難民的其中一班班機中，高達75%的乘客確診（約70人左右），在此之前，瓜地馬拉只有出現3例從美國回來的境外確診，總共累積196例確診、5例死亡。

《衛報》提到，瓜地馬拉總統賈馬太甚至直言，美國已變成美洲版的武漢，成為最大的疫情源頭。雖然政府有跟美國交涉，希望美國遣返回國的班機每班不要載超過25人，但是美國接連派了2班包機分別載了76人與106人，而且還會陸續將薩爾瓦多、宏都拉斯的移民載回國。

中美疫情恐擴散

從1月至今，美國已經載回12000名尼加拉瓜非法移民，其中有1200位是小孩。雖然中美洲國家都不希望確診病患回國，可是美國也面臨難民社區傳染的風險，美國境內目前仍居留34000名來自中美洲的非法移民，其中已經有77位出現確診，美國移民署宣布已陸續釋放700位高齡難民，避免受病毒危害。

美國國務卿蓬佩奧近日也表示，會繼續將難民載回中美洲各國，這也讓中美洲各國與外界擔心疫情爆發，很多國家的醫療條件並不完整，而且中美洲各國治安不佳、暴力事件頻傳下，這些難民回國也無法受到良好醫療照顧，成為防疫破口。

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