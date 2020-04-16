歐洲各國急解封 歐盟：同步以防擴散

歐洲國家急著解封，但歐盟不准！近日，德國、西班牙與義大利等國急欲解除新冠肺炎隔離措施，並恢復上班上課，但是法國、比利時等國卻要延長封鎖至5月，各國解封時程不一，因此歐盟執委會主席馮德萊恩呼籲各國要統一解除封城的時間，以免有疫情再度擴散的風險。

德國最早解封

根據《英國廣播電台》報導，德國已宣布將陸續解除封鎖，不過社交距離措施也要到5月3日才會陸續解除，學校也將在5月4日後逐步復學，德國總理梅克爾宣稱，德國目前抗疫展現出微小的成功，但是民眾不能輕忽，該做的防疫措施，如戴口罩、洗手等行為還是要保持。

德國也是目前最早宣布逐步解封的國家，不過該國大型公共場合（酒吧、餐廳、教會）聚會的禁令仍然還沒取消（到8月底）。而歐洲各國部分地區也開始恢復商業、學業活動，丹麥開放11歲以下的學童復學與安親班，西班牙製造業開始逐步復工，奧地利5月1日開始恢復室外體育活動。

防疫不同步

連災情慘重的義大利有一些城市的書店與童裝店都開始恢復營業。但法國總統馬克宏近日卻宣布，由於防疫準備不足，延長封城至5月11日，比利時也表態5月3日以後才會考慮要不要解封。《德國之聲》報導，這也讓歐盟執委會主席馮德萊恩警告歐洲各國防疫政策最好要統一。

她認為 ，歐洲解封需要在各國健保減輕負擔、感染率下跌、弱勢族群獲得全面保障的情況下，才可以開始解封，否則疫情仍有再次爆發的可能。但歐盟並沒有對何時解封做出明確的時間承諾。但是歐盟也將在下禮拜開會，討論要如何推出歐盟版的「馬歇爾計畫」，預計以千億規模對歐盟各國進行紓困。

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