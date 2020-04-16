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瓜地馬拉新冠肺炎確診爆增 「怪美遣返移民」

世界日報 / 編譯郭宣含／綜合15日電
瓜地馬拉衛生部長孟羅伊表示，美國遣返移民 造成國內新冠肺炎確診案例攀升。圖為該國移民局員工抱著一名從美國被遣返回國的兒童。(美聯社)
瓜地馬拉衛生部長孟羅伊表示，美國遣返移民 造成國內新冠肺炎確診案例攀升。圖為該國移民局員工抱著一名從美國被遣返回國的兒童。(美聯社)

瓜地馬拉衛生部長孟羅伊(Hugo Monroy)14日表示，美國遣返移民造成國內新冠肺炎確診案例攀升，並稱其中一架班機約有75%遭遣返者檢測為新冠肺炎陽性。

孟羅伊的言論與先前瓜國政府的發言大相逕庭，事後瓜國總統發言人山多瓦(Carlos Sandoval)向記者澄清，孟羅伊指的是3月一架班機，機上50%到75%乘客在隔離期間檢測新冠肺炎呈陽性。

瓜國在14日前僅回報有三名美國遣返者確診；外交部發言人薩馬約亞(Joaqun Samayoa)證實，13日抵達的移民中有四人確診，而且至少有三名移民直接被送往醫院進行檢測。

瓜國總統吉昂馬岱(Alejandro Giammattei)事後向全國發表演說，但未提及遭遣返的國民；他表示，全國新冠肺炎確診175例，死亡五例。目前不曉得為何該政府在14日前僅有三名遭遣返者確診，也不知道該架3月航班中有多少人確診。

孟羅伊指出：「多架班機載送遭遣返者返國……公民發燒，而且他們在發燒狀態下登機。我們自動在國內評估並檢測，多數人出現陽性。」他也稱美國基本上已經變成另一個武漢。

瓜國政府從13日起又開始接收美國的遣返班機，在此之前因出現三名新冠肺炎遣返國民而暫緩一周。瓜國政府要求美國，單次班機不得遣送逾25人，而且這些公民登機前需經健康檢查，確保他們未受感染。

但是美國13日飛往瓜國的第一架遣返班機有76名移民，第二班則有106人，而且其中一架班機上還有16名無家長陪同的青少年。瓜國外交部並未說明為何美國未遵照其要求，但美國國務院則在13日宣布會持續援助瓜國和其他北方三角國家。

儘管疫情延燒，美國仍持續移民遣返作業，目前國內約有3萬4000名移民遭拘留，比3月少約3000人。

國土安全部(DHS)代理局長古奇內利(Ken Cuccinelli)14日表示，聯邦移民和海關執法局(ICE)已基於年齡與健康狀況釋放拘留所近700名移民，當局也採取措施確保可能感染者與其他移民分開拘留。

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