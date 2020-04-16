「有錢好辦事」全美最富有郵區每人測抗體

佛羅里達州費雪島(Fisher Island)素有「富人天堂」之稱，由於對外交通只能靠船隻，隱密性高，不少富豪喜歡以此為家；費雪島如今成為「有錢好辦事」的實例，所有在島上居住或工作的民眾，現在都可以接受新冠病毒抗體檢測，就連居家看護、家庭清潔幫傭也包括在內。

坐落於邁阿密海岸(Miami Beach)外的費雪島，郵遞區號「33109」居民的平均年收入達250萬元，曾經獲選「全美最富有的郵遞區號」。

紐約時報報導，邁阿密大學(University of Miam)在費雪島上設有健康診所，診所人員從上周開始為島上居民安排時間，逐戶展開手指血液採樣的新冠病毒抗體檢測，檢測結果只須數分鐘即可出爐，讓民眾了解自己的體內是否已經有了能夠抵禦冠狀病毒的抗體。

這套檢測與目前醫療機構為曾經曝露於病毒的民眾，所進行的鼻腔採樣並不同。抗體檢測無法告知受測者是否生病，只能顯示是否已有抗體。每人17元的檢測費用，完全由費雪島地方政府埋單，到目前為止已有1250人完成檢測。

全島面積約半哩平方的費雪島，居民不到千人，逾半數居民年齡在60歲以上。自從新冠病毒大流行之後，費雪島禁止訪客進入，與美國本土之間的接駁船隻的運輸服務，僅限島上居民以及極少數在島上工作的民眾能夠使用，例如在島上從事園藝工作，或者身為超級市場工作等必要行業的員工。

參加會費每人高達25萬元的費雪島碼頭俱樂部，受到疫情影響暫時關閉。島上的海灘、高爾夫球場、網球場及游泳池，目前也都暫時封閉。

在費雪島住了29年的74歲流行攝影師阿索列(Daniel Azoulay)開玩笑說，疫情影響之下，如今住在費雪島彷彿住在惡名昭彰的聯邦監獄「惡魔島」(Alcatraz)，「因為我們四周環水，無處可去。」他說，過去一個月來都不曾出島。

阿索列已於上周五接受抗體檢測，他的家庭清潔幫傭也已接受檢測。他說，原本清潔工每周五天到家裡打掃，受到疫情影響現在每周只來兩天。