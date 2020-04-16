美要求中國抗疫資訊透明 北京正面回應

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)周三(4月15日)與中國中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪通電話。蓬佩奧希望北京在抗疫上能與美方合作。

美國國務院的聲明說:「國務卿強調，中國需要保持完全透明和信息共享，以對抗病毒疫情，並防止未來的疫情爆發。」

楊潔篪電話中作出正面回應。他說:「中方願繼續同美方分享疫情防控信息和經驗，開展抗疫合作，同時推動落實二十國集團領導人應對新冠肺炎特別峰會各項共識，保障全球供應鏈穩定、促進全球經濟金融穩定。」

美國急需中國醫療用品

通話中，蓬佩奧還向楊潔篪表示，華盛頓 「高度重視」中國是否能順利出口美國急需的醫療物資。

在全球疫情仍未降溫下，美國嚴重依賴中國生產的醫療用品。日前美中貿易委員會表示，中國為回應歐洲對中國醫療用品質量的批評而制定了新規定。此舉減少了美國企業在中國采購個人防護用品的出口。

不過，委員會中國區事務副會長彭捷寧（Jake Parker）表示，中國政府最近幾天已經著手解決這個問題。他說「現在看來正朝著正確的方向發展。」

事實上，美國一直以來相當倚賴中國出口的醫療用品。美國參議員魯比奧（Marco Rubio）上個月在一篇文章中提到，2018年美國從中國進口了價值超過127億美元的藥品和抗生素、醫療器械和食品，這還不包括用於制造醫藥產品的有機化學制品。

鄒宗翰/楊威廉 (路透社等)

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