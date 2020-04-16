美國逾9000醫護確診 底特律醫院爆滿屍體隨處放

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的最新數據顯示，截至4月15日，美國累計有614482例確診個案，共27085人不治；密西根州（Michigan）底特律（Detroit）西奈恩典醫院（Sinai-Grace Hospital）因停屍間爆滿而出現屍體隨處堆放的情況，相關照片近日在網上瘋傳。

照片顯示醫院的儲物室及當作睡眠檢查的房間已被當作臨時停屍間，堆放大量遺體，部份甚至被擺放在椅子上。醫院一名急診室工作人員透露：「院內所有床位已滿，我們找不到任何空間安置屍體。」院方強調會給予尊重及有尊嚴地處理死者的遺體。

另外，美國疾病控制及預防中心（CDC）週二（14日）的報告指出，自2月12日至4月9日，全國有9282名醫護人員的病毒檢測呈陽性，其中27人不治，隨著病毒在社區廣泛傳播，預料醫護人員的確診個案將持續增加。

THREAD: This is the true human cost of #COVID that you don't see on TV very often. CNN obtained photos from ER staff at a Detroit hospital, showing bodies pilled up in vacant spaces because the morgue was full. Nearly 1,500 people have died in Michigan, and 23,000 nationwide. pic.twitter.com/zqzkv1sZAB — Marshall Cohen (@MarshallCohen) April 13, 2020

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文章授權轉載自《香港01》