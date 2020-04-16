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性侵幼妻養女「鮑毓明案」？中國販售兒童的送養黑色產業

美國逾9000醫護確診 底特律醫院爆滿屍體隨處放

香港01 / 李福源
底特律西奈恩典醫院。Google Maps
底特律西奈恩典醫院。Google Maps

新冠肺炎COVID-19）疫情持續，據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的最新數據顯示，截至4月15日，美國累計有614482例確診個案，共27085人不治；密西根州（Michigan）底特律（Detroit）西奈恩典醫院（Sinai-Grace Hospital）因停屍間爆滿而出現屍體隨處堆放的情況，相關照片近日在網上瘋傳。

照片顯示醫院的儲物室及當作睡眠檢查的房間已被當作臨時停屍間，堆放大量遺體，部份甚至被擺放在椅子上。醫院一名急診室工作人員透露：「院內所有床位已滿，我們找不到任何空間安置屍體。」院方強調會給予尊重及有尊嚴地處理死者的遺體。

另外，美國疾病控制及預防中心（CDC）週二（14日）的報告指出，自2月12日至4月9日，全國有9282名醫護人員的病毒檢測呈陽性，其中27人不治，隨著病毒在社區廣泛傳播，預料醫護人員的確診個案將持續增加。

延伸閱讀：

【新冠肺炎】美國醫護發燒也無法接受檢測　或成高危播毒者

【新冠肺炎】英國屍袋不夠用　遺體僅以床單包裹

文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 COVID-19 醫護人員 屍體 底特律

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