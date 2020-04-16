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借鏡台灣抗疫模式 義眾議員邀駐義代表臉書對談

中央社 / 羅馬16日專電
圖擷自Marco Di Maio臉書。
圖擷自Marco Di Maio臉書。

借鏡台灣成功抗疫經驗，義大利國會友協副主席迪馬尤14日臉書直播，邀請台灣駐義代表李新穎與羅馬智慧大學政治系副教授佩拉吉對談，迄16日凌晨已獲近萬人次瀏覽。

義大利眾議員迪馬尤（Marco Di Maio）14日下午4時在個人臉書，以「台灣模式：台北如何防治冠狀病毒」為主題舉辦直播對談節目，全長約一小時。

李新穎在對談中表示，台義關係向來良好，台灣政府近日已向義大利捐贈50萬個醫療口罩及30台呼吸器，除了政府捐贈醫療物資，台灣人民對義大利也充滿愛心與關懷，近日旅台的義大利籍神父呂若瑟為家鄉募款，台灣民眾為了感念神父長年對台灣的付出，甚至排隊捐款，在10天內募得近400萬歐元。

李新穎表示，台灣雖被排除於世界衛生組織之外，但在此疫情危急時刻，台灣希望可以貢獻國際社會，也期許能有意義參與國際組織。

李新穎表示，台灣在14日達到「零確診」，這是疫情爆發36天以來首次達標，讓台灣人民都十分振奮，且在台灣的中華職棒也能照常舉行開幕賽，封城措施（lockdown）尚未在台灣施行，可說是目前唯一能正常生活的國家。

佩拉吉（Stefano Pelaggi）則在節目中介紹台灣政府對防疫採取的快速與全面應變措施。他強調，台灣政府這次應對2019年冠狀病毒（COVID-19，武漢肺炎）能夠超前部署，主要是因為2003年曾有SARS（嚴重急性呼吸道症候群）抗疫經驗，從當時起，台灣政府與民間就累積強大的防疫意識。

佩拉吉表示，台灣政府除立刻提升國內口罩產能，推行實名制領取口罩，也善用數位科技通報並掌握疫情，且政府與人民之間溝通暢通，民眾遵守法令，都是防疫成功原因，他認為義大利雖然提前防疫的黃金時刻已過，但仍可向台灣取經，強化政府間的溝通能力並善用科技。

迪馬尤表示，台灣是自由民主法治的國家，他近5年來推動參與台義雙邊各項重要法案，深感台義共享民主信仰價值的可貴，他很榮幸在2016年應邀參加台灣首位女總統蔡英文的就職典禮。

迪馬尤也表示，他認為中國目前提供的疫情數據令人存疑，相對「台灣模式」防疫經驗更值得民主國家學習，他希望義大利能從台灣的成功作法吸取經驗。

新冠肺炎 COVID-19

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