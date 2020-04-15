快訊

英國疫情解禁預測: 300年來最慘的「經濟大蕭條」？

通報世衛示警新冠肺炎 竟是因他睡不著上PTT

新冠肺炎疫情下的「安全國家」排名 德國名列第二

德國之聲 / 德國之聲
根據設址倫敦的智庫「深度認知（Deep Knowledge Group）」發布的一份調研報告，在「安全國家」排名中，德國名列第二，僅次於以色列，中國排名第五。圖／德國之聲中文網
根據設址倫敦的智庫「深度認知（Deep Knowledge Group）」發布的一份調研報告，在「安全國家」排名中，德國名列第二，僅次於以色列，中國排名第五。圖／德國之聲中文網

哪些國家應對新冠疫情威脅的努力較為成功，為民眾和國民經濟提供更全面的保護？根據設址倫敦的智庫「深度認知（Deep Knowledge Group）」發布的一份調研報告，在「安全國家」排名中，德國名列第二，僅次於以色列，中國排名第五。

排名第三到第10位的國家和地區分別是韓國、澳大利亞、中國、新西蘭、台灣、新加坡、日本、香港。

在前10名中，德國是唯一的歐洲國家。鄰國瑞士和奧地利分別排名11、12。而法國、英國和義大利都未進入前40名。目前居於全球疫情中心的美國的排名也十分靠後。據德國《明鏡》周刊報導，該智庫正在繼續撰寫的一份範圍更大、排名擴展至100位的報告中，美國在安全領域排在第70位。

這份報告考察的範圍是歐洲、北美和亞太地區國家，非洲和南美洲未包括在內。排名考量的依據包括政府對公共生活採取的限制措施極其效果以及醫療衛生系統應對能力。例如何時宣布限制行動自由的禁令、違禁者數量、旅行限制的範圍、新冠病毒檢測規模、醫院收治設施水平等。

在國別比較中，德國在政府危機管理方面得分較高，比如危機指揮機構的運作以及應急援助的協調。在「政府支持」這一類別中，德國名列第一，接下來是美國和日本，香港排名第8。在「救治效率」類別中，德國仍居榜首，中國排第二位，韓國、澳大利亞和香港分列第三到第五。

該報告採用公開發布的資料，例如世界衛生組織、美國國家疾控中心（CDC）和約翰．霍普金斯大學的數據，用計算機算法對之進行分析。

在防控疫情上，以色列在安全方面全球排名第一，或許讓不少人意外。但「深度認知」的專家認為這是順理成章的，人工智能和數據專家勞特巴赫（Anastassia Lauterbach）對德國《明鏡》周刊表示，以色列「長期處於危機狀態之下，在封閉邊境和實施緊急措施方面經驗豐富」，因此該國比其他國家有意想不到的優勢。

「深度認知」的創辦人卡明斯基（Dimitry Kaminsky）接受《明鏡》采訪時表示，在歐洲國家裡，德國的安全和穩定排名是最高的，在全球範圍，其危機管理的措施也是領先的。他指出，鑑於疫情初期較高的感染數量，德國得以有效地阻止了病毒的快速傳播。「這將使德國在疫情大流行之後擁有經濟上的明顯優勢」，因為企業在非常時期會尋找安全港灣。

綜合網絡信息，卡明斯基所創辦的 Deep Knowledge Venture是一家總部在香港，在倫敦設有分部的商業投資機構，投資領域包括醫療、人工智能。該機構提供的分析，首先對經濟和金融界具有參考意義，尤其在疫情全球流行之際，企業和投資者希望在危機時期尋找依據，以更好地判斷投資場所安全性以及長期風險隱患。

本文章由德國之聲授權提供】

新冠肺炎 COVID-19 德國

相關新聞

圖表看疫情／日本知名藝人染疫 泰國入境航班禁令延至4月底

2019新型冠狀病毒（COVID-19）擴散全球，死亡數不斷攀升，各國紛紛祭出鎖國政策，試圖阻止疫情蔓延。 截至目前為止，全球有185個國家（地區）傳出確診案例，病例數逼近200萬，逾12.5萬人喪命，致死率約6.4%。

新冠肺炎疫情下的「安全國家」排名 德國名列第二

哪些國家應對新冠疫情威脅的努力較為成功，為民眾和國民經濟提供更全面的保護？根據設址倫敦的智庫「深度認知（Deep Knowledge Group）」發布的一份調研報告...

馬來西亞新冠肺炎累計5072例 新增創一個月新低

馬來西亞衛生總監諾希山說，今天新增85起新冠肺炎確診病例，累計達5072例，打破過去一個月來新增案例新低紀錄；死亡病例增...

歐盟：解除封鎖恐致病例數增加 建議逐步取消限制措施

歐盟執委會主席范德賴恩15日提出解除封鎖限制的三大標準，並指「解封」恐導致病例數量增加，建議逐步取消限制措施。

日本知名藝人石田純一確診新冠肺炎

日本知名藝人，也是綜藝節目常客的石田純一15日確診新冠肺炎。他的經紀公司表示，66歲的石田10日到沖繩工作，11日開始覺...

暖心！義國確診老夫妻 病床上緊握雙手慶金婚

義大利14日通報新增2972個新冠肺炎確診案例，一個月來首度低於3000人，目前仍有3186位患持續住在加護病房，其中包...

東京單日再添127新冠肺炎病例 總計2446例

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）延燒，東京都政府相關人士表示，今天單日新增127例確診病例，總...

泰國新增30例染疫2人不治 入境航班禁令延至月底

泰國通報今天新增30起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例，死亡病例增加2例。在此同時，泰國民航局...

韓國年內進行新冠肺炎抗體藥物臨床試驗 2022開發疫苗

韓國國際廣播電台報導：在韓國政府積極支援開發新冠肺炎治療藥物和疫苗的情況下，提取新冠肺炎治癒者血液內抗體開發藥物和血漿治...

英國疫情的解禁預測：300年來最慘的「經濟大蕭條」？

「病毒會殺人，但無限封城也是...」疫情仍在緩步上升的英國，預計周四將正式宣佈延期「全境封鎖」三星期；然而在防疫隔離政策持續推進的同時，經濟的崩潰規模也越發明顯。14日晚間，英國內閣轄下的獨立機構「預算責任辦公室」（ OBR）就公布了疫情經濟推估，認為在「封城持續到6月」的前提下，英國第二季GDP將衰退35%，全年經濟衰退恐達13%，並額外新增210萬人失業——如此毀滅的衰退規模，將會是自公元1709年、英國有記錄以來承受最重的「經濟危機」——儘管相關狀況僅是「預估值」且與「封城政策」直接連動，但甫從染疫中康復的首相強生卻禁止內閣官員公開討論解封時間表，「在疫情確認通過高峰前，誰也不准談接下來的事。」

哈佛公衛學院：社交距離可能需實施至2022年

美國有線電視新聞網（CNN）報導，哈佛大學公衛學院的最新研究指出，若新冠肺炎疫苗無法迅速完成及量產，美國可能需要延長居家...

攜手賽諾菲研發新冠疫苗 GSK：全球將需一種以上的疫苗

在宣布跟賽諾菲（Sanofi）合作開發新冠病毒疫苗隔天，英國藥廠葛蘭素史克（GSK）執行長沃姆斯利15日說，全球將需要一...

熱門新聞

圖表看疫情／日本知名藝人染疫 泰國入境航班禁令延至4月底

台灣廣告登紐時 世衛大動作13點聲明回應

反擊譚德塞！紐時募資廣告上了 聶永真曝資金分配走向

《紐時》刊登台灣募資廣告 有人跑了十家才買到

華航改名恐斷航 陳柏惟：要斷就斷

珊瑚公主號返台者屬明知故犯 需自付集中檢疫、檢驗費約5萬1千元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。