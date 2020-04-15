新冠肺炎疫情下的「安全國家」排名 德國名列第二

哪些國家應對新冠疫情威脅的努力較為成功，為民眾和國民經濟提供更全面的保護？根據設址倫敦的智庫「深度認知（Deep Knowledge Group）」發布的一份調研報告，在「安全國家」排名中，德國名列第二，僅次於以色列，中國排名第五。

排名第三到第10位的國家和地區分別是韓國、澳大利亞、中國、新西蘭、台灣、新加坡、日本、香港。

在前10名中，德國是唯一的歐洲國家。鄰國瑞士和奧地利分別排名11、12。而法國、英國和義大利都未進入前40名。目前居於全球疫情中心的美國的排名也十分靠後。據德國《明鏡》周刊報導，該智庫正在繼續撰寫的一份範圍更大、排名擴展至100位的報告中，美國在安全領域排在第70位。

這份報告考察的範圍是歐洲、北美和亞太地區國家，非洲和南美洲未包括在內。排名考量的依據包括政府對公共生活採取的限制措施極其效果以及醫療衛生系統應對能力。例如何時宣布限制行動自由的禁令、違禁者數量、旅行限制的範圍、新冠病毒檢測規模、醫院收治設施水平等。

在國別比較中，德國在政府危機管理方面得分較高，比如危機指揮機構的運作以及應急援助的協調。在「政府支持」這一類別中，德國名列第一，接下來是美國和日本，香港排名第8。在「救治效率」類別中，德國仍居榜首，中國排第二位，韓國、澳大利亞和香港分列第三到第五。

該報告採用公開發布的資料，例如世界衛生組織、美國國家疾控中心（CDC）和約翰．霍普金斯大學的數據，用計算機算法對之進行分析。

在防控疫情上，以色列在安全方面全球排名第一，或許讓不少人意外。但「深度認知」的專家認為這是順理成章的，人工智能和數據專家勞特巴赫（Anastassia Lauterbach）對德國《明鏡》周刊表示，以色列「長期處於危機狀態之下，在封閉邊境和實施緊急措施方面經驗豐富」，因此該國比其他國家有意想不到的優勢。

「深度認知」的創辦人卡明斯基（Dimitry Kaminsky）接受《明鏡》采訪時表示，在歐洲國家裡，德國的安全和穩定排名是最高的，在全球範圍，其危機管理的措施也是領先的。他指出，鑑於疫情初期較高的感染數量，德國得以有效地阻止了病毒的快速傳播。「這將使德國在疫情大流行之後擁有經濟上的明顯優勢」，因為企業在非常時期會尋找安全港灣。

綜合網絡信息，卡明斯基所創辦的 Deep Knowledge Venture是一家總部在香港，在倫敦設有分部的商業投資機構，投資領域包括醫療、人工智能。該機構提供的分析，首先對經濟和金融界具有參考意義，尤其在疫情全球流行之際，企業和投資者希望在危機時期尋找依據，以更好地判斷投資場所安全性以及長期風險隱患。

【 本文章由德國之聲授權提供】