愛爾蘭抗疫一島兩制 專家希望普篩

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
愛爾蘭島上，愛爾蘭與北愛採取不同方式，讓專家擔心成為防疫破口，並呼籲北愛仿效愛爾蘭進行普篩。（Photo by William Murphy onFlickr under C.C License）
愛爾蘭島上，愛爾蘭與北愛採取不同方式，讓專家擔心成為防疫破口，並呼籲北愛仿效愛爾蘭進行普篩。（Photo by William Murphy onFlickr under C.C License）

新冠肺炎愛爾蘭與北愛爾蘭的死亡率差不多，但英國皇家醫學會專家警告，愛爾蘭是全民普查得到的結果，北愛則只計算在醫院的死亡數，醫院外過世的病患被忽略在統計外，成為防疫漏洞。專家呼籲英國應該仿效愛爾蘭進行普篩。

隔離措施大不同

根據《歐洲新聞網》報導，雖然都在同一個島上，但是北愛爾蘭與愛爾蘭的防疫措施大不相同：北愛希望民眾自主隔離，並將病毒篩檢試劑保留給醫護人員與病患；愛爾蘭則是擴大民眾篩檢，政府並希望除了醫院外也進行疫調，由於北愛與愛爾蘭目前仍無法完全封境，引發外界擔憂防疫措施不統一。

英國皇家醫學會會長史凱利呼籲英國政府要跟愛爾蘭政府討論，在沒有硬邊界的情況下，愛爾蘭島上的防疫措施要統一，而且北愛規定出現症狀只要隔離7天，愛爾蘭只需要14天，隔離天數、防疫社交距離等規定最好要一致，否則容易出現漏洞。

仿效愛爾蘭普篩

史凱利認為，英國目前希望透過「群體免疫」、病患限制篩檢的原因，是政府希望不要造成英國醫療系統過大負擔，但目前從英國的確診人數與死亡率來看，就是沒有普篩才會疫情如此嚴重，而且英國的死亡人數只有計算在醫院死亡的人數，沒有普遍進行疫調，容易造成防疫有漏洞。

歐盟疾管署官員齊卡也呼籲各國增加篩檢量能，才能進行陸續推動接下來的復工計畫。雖然愛爾蘭透過普篩控制疫情，不過根據《安納道盧通訊社》報導，最新的狀況是年初大選獲得最高得票率的新芬黨領導人麥當勞確診新冠肺炎，各黨領導人也紛紛放下政治歧見，祈禱她能早日康復。

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