超級傳播 大藥廠跨國開會6州3國99人確診

2月26、27日，跨國生技大廠百健(Biogen)召集175名高層幹部，在波士頓Marriott Long Wharf飯店召開年度會議。

握手+貼面 高層會議成病毒溫床

一年沒見的同事相互握手，歐洲同事行「貼面禮」；兩天後，大家回歸各自工作崗位，返回各州和歐洲，在各自的生活參加派對、與友人聚餐。

所有人都未意料到，這場高層會議成了新冠病毒的溫床，事後至少直接或間接造成至少99人確診；病患還將病毒帶到歐洲，更有人成為其他州的零號病人，讓這場會議被稱為「超級散播者」。

50人像流感 生病不知染疫

儘管到了3月初，百健執行長佛納索斯(Michel Vounatsos)談到新冠肺炎時仍表示：「目前一切沒事。」但無意間，與會高層早已將病毒自麻薩諸塞州散播至印第安納、田納西和卡羅萊納等州。

公司仍有高層與投資人會面，但百健隨後發現有兩人確診，德國和瑞士也各有一人；百健向麻州公衛局通報有海內外50名員工出現類流感症狀後，隨即宣布採取遠距上班。

佛納索斯說：「當我們得知同仁生病，還不知道是得了新冠肺炎。」

會後去派對 40多人15確診

根據統計，百健的同仁會議後搭機或開車離開，將病毒帶到至少六個州、華盛頓特區和三個國家；會後還有人參加了40多人的派對，其中15人確診。

官方統計，至少有99位員工和其曾經接觸的人確診；印第安納州最先兩例就是百健高層，田納西州的第一例也是。ㄧ名高層包賈納(Chris Baumgartner)說：「我是田州的零號病患，想像你要面對如此可怕的病毒，全世界都陷入歇斯底里。」

儘管當時美國確診數不多，但百健在歐洲已出現許多確診的狀況下，仍有高層赴美開會，並疑似隱瞞病情而飽受批評。但公司堅持當下已做出最佳決策，發言人卡烏特(David Caouette)表示：「他(佛納索斯)全心關注員工的安危，領導公司並提供藥品給病患。」

染症回北京 華裔員工遭開除

而百健的華裔生物統計學者李潔(Jie Li，音譯)出現症狀後，接受檢驗確後還沒等到結果，疑似害怕萬一確診兩歲小孩沒人照顧，就毅然決定與老公搭乘中國國際航空飛回北京。

在班機上她向空服員坦承症狀，以「妨礙疾病防治」名義受官方調查，最多可判處七年有期徒刑。

在北京，李潔和丈夫出現高燒和肺部感染症狀；百健所有染病的員工皆順利康復，返回工作崗位，但李潔已遭開除。

或許是感同身受，百健支持抗疫捐出1000萬的檢驗試劑、個人防護裝備和食品給醫護人員，也將和Vir Biotechnology洽談合作，期待能研發治療新冠肺炎的藥物。