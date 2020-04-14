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醫護警告！新冠肺炎患者常在發病第7天急速惡化 痛不欲生

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
圖為美國海岸巡防隊26日在邁阿密協助有肺炎等呼吸道症狀的郵輪船員就醫。 法新社
圖為美國海岸巡防隊26日在邁阿密協助有肺炎等呼吸道症狀的郵輪船員就醫。 法新社

越來越多醫護人員以及新冠病毒患者針對「第二周急轉直下」(Second-week crash)症狀提出警告。患者感染病毒的前幾天，症狀輕微，甚至身體漸漸好轉，但卻在以為已經有起色之後，進入第二周時狀況急速惡化，開始發高燒、呼吸困難、全身痠痛，並且重度疲憊。

到目前為止，只有少部分新冠病毒患者出現「第二周急轉直下」的狀況，原因為何迄今公共衛生專家仍無法解釋。

27歲的科技記者艾瑞亞‧班狄克斯(Aria Bendix)便是其中一例。她接受「商業內幕」(Business Insider)訪問時說，感染病毒的第一周，狀況非常輕微，但第二周則嚴重惡化，剛開始是身體痠痛，24小時內變成全身發冷。

「感覺就像跑了一場馬拉松，然後又被車撞到似的。我一直留在公寓裡居家隔離。」她說，幾天之後，病況漸漸好轉，身體不再痠痛，就在以為已經擺脫病毒之際，肋骨部位突然劇烈疼痛，讓她痛不欲生。

她說，此時覺得肺部好像受到強力擠壓，呼吸變得非常沉重。

班狄克斯表示，前往急診就醫，醫師雖然認為她符合感染新冠病毒的症況，卻無法為她提供治療，只能讓她返家休養。

她說，在感染的第14天，痠痛又發作了，「彷彿一切回到原點。」

紐約市蒙特菲奧醫學中心(Montefiore Medical Center)重症研究中心主任龔米雪(Michelle Gong，譯音)指出，新冠病毒患者出現呼吸道衰竭，時間點通常發生在出現發病徵兆後的第七天。

龔米雪答覆「美國醫學會期刊」(Journal of the American Medical Association)詢問時說，剛開始患者似乎狀況還好，但到了感染第五天或第七天的時候會突然惡化，並且出現呼吸道衰竭，而且變化是在「瞬間」發生。

北卡羅來納州傳染疾病家歐爾(Christopher Ohl)表示，許多新冠病毒患者都有在第二周病情急轉直下的狀況。

他指出，這些患者原本認為，難關已經過去，一切都沒事了，結果卻在短短20小時或24小時之內，開始發燒、重度疲憊、嚴重咳嗽或者呼吸困難，必須緊急住院。

新冠肺炎 COVID-19

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