新加坡疫情創單日新高 網友分析「群聚感染」如何成為爆發關鍵

新冠肺炎疫情仍在全球持續升溫，新加坡昨（13日）新增386起確診病例，創單日新高，而累計確診也來到2918例。一名在新加坡的台灣網友上PTT分享疫情相關資訊，而一些對新加坡有所了解的網友更點出疫情爆發的關鍵原因。

新加坡目前累計確診達到2918例，讓目前人在新加坡的台灣網友感到非常擔心，他上PTT分享相關報導，並擔憂表示，「新增4個感染群，有2個又是移工宿舍。」可見移工宿舍爆發群聚感染，是這幾日新加坡確診人數猛增的主因。

有部分了解新加坡狀況的網友透露，「真正原因，是有很多社交群聚、海龜（海外歸國者）移入，加上客工宿舍大規模群聚，才讓數字飆升」、「客工宿舍爆炸吧。他們是不同工作的人都住同一個宿舍，起源好像是一個工地，然後分散到不同宿舍，生活條件又不是很優」、「他們移工是全國集中幾處巨大宿舍群」、「一直都有少量社區感染，但在海龜後一周社區感染開始失控」。

還有許多網友討論確診人數曲線圖，「這疫情在飆車了，尾巴整個翹起來」，也有網友分析，「這確診密度，戴醫療口罩都不該出門，這相當於台灣1萬例中有幾千例不明來源，還是乖乖宅在家吧……」對此，原po回應：「我很久沒出門了，這也是我現在能做的了，看台灣的大家還是可以自由安全的出門，真的很幸福」。