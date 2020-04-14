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戴口罩 裝APP 德國國家科學院提逐步解封方略

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 和政界高官的表態類似，德國利奧波第那國家科學院（Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina）在這份題為"新冠病毒大流行 - 可持續地戰勝危機"的報告中也反復強調"逐步"，即當前的防疫管控措施不可能一下子解除。

文件花費了相當大的篇幅來闡述全國的學校應當如何逐步復課。撰寫者指出，學校停課、幼托機構關閉急劇激化了社會不平等，因此教育機構應當"盡快恢復開放"。國家科學院建議，首先應當對小學四年級進行復課，因為四年級事關升入中學(即五年級)事宜，隨後小學及初中階段的其他年級逐步跟進，校方應當推行小班化教學，每個教室內學生人數不宜超過15人，並且首要關注德語、數學等核心課程的教學進度。

報告撰寫者認為，高年級學生的自學能力、自覺性更強，因此對網絡教學的適應性更好，高中階段的復課事宜可以相對更晚一些。

而大學的2020夏季學期(4到9月)則宜全面使用網絡教學，避免學生集聚。

由於幼童很難真正領會"互相保持距離"，國家科學院因此建議幼兒園、托兒所"僅極其有限地開放"。具體而言，在今年暑假前，各幼兒園仍將只對醫護人員、警察、超市職員等"關鍵職業"人員的子女開放。

三大前提

防控力度減輕、推動復課復產，必然會帶來公共交通客流量的上升。有鑑於此，國家科學院建議強制所有公共交通乘客佩戴口罩。國家科學院院長豪格(Gerald Haug)還在接受《明鏡周刊》采訪時進一步指出，所有民眾今後都最好在出門時隨身准備一副口罩，一旦發現某些場合人群密集、難以保持足夠距離，就應立刻佩戴。豪格舉例說，這些場合可以是超市，也可以是辦公室等工作場所。

報告還指出，文化活動、體育活動也應在考慮場所空間大小、人群接觸強度的前提下"逐步重獲許可"。

延伸閱讀：多數德國人支持公共場合戴口罩

總體而言，國家科學院為社會逐步解除管控、回復正軌設立了三大前提：每日新增病例數穩定在較低水平、醫療機構具備足夠的儲備床位且能保證其他疾病患者的正常收治、既有防疫措施能夠有效執行(包括勤洗手、戴口罩、保持距離、快速追蹤感染者)。

建議修改歐盟隱私保護法規

報告還認為，手機APP能夠在追蹤密切接觸者、高效發現感染者的工作中發揮重要作用。與羅伯特·科赫研究所正在牽頭研發的基於藍牙的APP不同，德國國家科學院建議應當效仿韓國，允許手機APP記錄用戶的衛星定位移動數據。對於由此帶來的隱私數據受侵犯之隱憂，撰寫者甚至建議，必要時應當推動歐盟隱私保護法規修訂，以便今後在疫情危機中可以適度調用隱私敏感數據。不過，報告同時也強調，這一切都必須基於用戶自願原則。

延伸閱讀：隱私與防疫如何兩全？德國探尋中間路線

在經濟方面，國家科學院則呼籲必須堅持市場經濟原則。報告指出，雖然在當前疫情危機時刻，德國政府大幅提高了負債，但是在危機過後，負債率必須重新減低。目前出台的一系列經濟應急措施，應當盡快取消或進行調整，從而過渡到自由市場框架下的可持續經濟秩序。

國家科學院還強調，氣候保護、生物多樣性保護等議題不應在疫情後被忽視，政界必須在國家層面以及國際層面上堅持可持續發展原則，疫後經濟重建方案應當與歐盟的"綠色目標"相一致。

利奧波第那科學院成立於1652年，以神聖羅馬帝國皇帝利奧波德一世命名，是當今世界上最古老的學術機構和科學院。德國一直未有全國性的科學院，直至2007年11月，利奧波第那科學院升格為德國國家科學院。

為政界提供重要參考

本周三(4月15日)，德國總理默克爾將與16名州長召開視訊會議，商討全國的下階段防疫措施，其中就包括如何逐步降低防控力度。默克爾此前已經多次表示，國家科學院今天發布的評估報告將會是政治決策的重要參考依據。而多名州長最近都公開表示，"可以想象"在不久後逐步降低防控力度。

也有不少學者強烈反對過早解封。基爾大學傳染病醫學院院長菲肯舍爾(Helmut Fickenscher)對德新社表示，如果現在解除管控，"不久之後我們的醫院就會人滿為患，屆時連普通的交通事故傷員也無法得到適當救治。"他呼籲，當前的"制動措施"必須維持，現階段疫情增速放緩正是靠嚴格防控措施才得以實現。

本文章由德國之聲授權提供】

新冠肺炎 COVID-19

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