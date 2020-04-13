影／紐約疫情告急 急診醫師曝院內緊張現況

新冠肺炎（COVID-19）延燒，美國成為全球疫情最嚴重的國家，全境逾53萬人確診，昔日繁華熱鬧的紐約，更是疫情重災區。一名紐約皇后區的醫師艾瑞克（Erik Blutinger）就記錄下近日的工作日常，從開車上班到走進醫院，帶著我們一窺紐約疫情現況。希望藉此能呼籲大眾，不要輕忽新型冠狀病毒的威力。

在紐約皇后區西奈山醫院（The Mount Sinai Hospital）擔任急診醫師的艾瑞克，拍了一則影片記錄下每天的工作生活。這是他結束訓練、正式成為醫師的第一年，他從未想過他會在此刻應付如此棘手的情況。進了醫院後，艾瑞克需戴上護目鏡及口罩，醫院的走廊、病房塞滿了病床，從影片中還能隱約聽見有病患痛苦咳嗽及使用呼吸器的聲音。

接著艾瑞克來到戶外臨時搭建的急救站帳篷，這些帳篷作為急診室無法負荷時使用，艾瑞克表示：「這裡的設備相當完善、乾淨，也有充足的醫療備品資源」。兩個大帳篷中已有一個啟用，從畫面中可以看到，幾乎有三分之二的病床都住著病患，顯示該醫院的空間已用罄。

醫院外已建好備用的帳篷，因應急診室空間、設備不足的情況。圖/ Facebook

艾瑞克提及，曾有大樓的警衛向他表示，自己年僅34歲的好友在確診新冠肺炎後，才發病幾天就不幸逝世，朋友的遺體甚至沒辦法接受完善的處理，因為殯儀館已經沒有容納遺體的空間，讓他很是遺憾。