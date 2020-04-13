瑞德西韋臨床試驗擬擴大 台灣患者可望受惠

一份瑞德西韋治新冠肺炎的恩慈療法研究初步發現，瑞德西韋對重症者治療效果值得期待。台灣目前約10人使用，因全球需求者眾，臨床試驗將再擴大，可望讓更多台灣病人用藥。

未獲核准的研究用抗病毒藥物瑞德西韋（remdesivir）被寄予治療2019冠狀病毒疾病（COVID-19）厚望，目前正處於第三期臨床試驗階段，將於4月底發布研究中收治400名重症患者的數據。

新英格蘭醫學雜誌在4月10日刊登瑞德西韋的恩慈使用數據，研究對象包含在53名住院且病況嚴重的新冠肺炎病人中，其中30人有侵入性供氧（插管或氣切），更有4人使用葉克膜，是相當危急的病人。

研究發現，53名病人使用瑞德西韋後，有36人（68%）供氧系統獲得改善，且30名氣管插管的病人中，有17人（57%）可以拔管，不需要呼吸器幫忙。總體來說，53名病患中，有將近一半在接受治療後出院。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳受訪時表示，從相關研究數據來看，瑞德西韋仍是目前治療新冠肺炎最有機會的藥物。目前國內也有9人已先後用藥，台灣也積極爭取臨床實驗名額。

張上淳說，數據顯示，瑞德西韋適用於中度以上、有肺炎的病人，台灣爭取加入臨床實驗就是為了一旦實驗完成，藥物允許上市時，台灣也可以很快上市，以利在有大疫情時迅速應用。

吉立亞醫藥有限公司台灣分公司醫學總監林楓閔晚間接受中央社記者採訪表示，從瑞德西韋恩慈使用分析來看，用在有侵入性呼吸治療的重症患者，總體死亡率有大大降低，意即用在重症患者的治療效果值得期待。

不過，林楓閔說，恩慈的研究數據有侷限性，也沒有對照組可供參照；但瑞德西韋有第三期臨床試驗正在進行，將在4月底公布研究中首400名重症患者的數據；首600名中度患者的數據也將在5月發表。

此外，藥廠日前也更新臨床試驗的收案條件，重症組別增加收治2000名患者（包括使用機械式呼吸輔助），中度組別增加1000名患者。

林楓閔表示，增加臨床試驗的收案人數是因為全球需求者眾，未來還可能再度擴大收案人數，屆時可嘉惠台灣患者。

根據藥廠數據，台灣目前有10人收錄臨床試驗計畫使用瑞德西韋。臨床試驗條件設定除依疾病嚴重程度不同分案外，若有多重器官衰竭、腎功能不佳、孕婦、幼童等，則不符收案條件。