和川普唱反調？ 英國捐款千萬給世衛
英國12日確診增至8萬5199例，超越中國的8萬2160例，成為全球病例第6多的國家。不過有別於美國指責世界衛生組織（WHO）抗疫不力而考慮終止金援，英國承諾捐款2億英鎊（約2.5億美元）給世衛和多間慈善機構，以協助貧窮國家防疫。
確診8.5萬超越中國 全球第6多
BBC報導，英國政府表示，這筆資金將協助葉門、孟加拉等醫療體系薄弱國家。葉門多年來飽受戰亂之苦，10日通報首起確診病例。孟加拉則收容了85萬洛興雅難民，但難民營區生活條件不佳，人滿為患。
英國馳援世衛，與美國總統川普大相逕庭。川普先前痛批世衛偏袒中國大陸，對疫情處理不力，表示美國將重新評估對世衛的資助。而世衛秘書長譚德塞表示：「英國慷慨解囊，強力的說明這次疫情是全球性威脅，需要全球性因應之道。我們全在同一條船上。保衛全球健康，就是保衛英國民眾健康。」
英國國際發展大臣特雷維萊（Anne-Marie Trevelyan）說：「新冠病毒無國界，我們若要有效保護英國人民，就必須增強若干發展中國家脆弱的醫療體系。」
英國政府表示將提供1億3000萬英鎊給聯合國各大機構、6500萬英鎊給世衛組織及5000萬英鎊給紅十字會，以協助戰亂、偏遠地區，並將2000萬英鎊捐助其他組織和慈善機構。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言