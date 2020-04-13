和川普唱反調？ 英國捐款千萬給世衛

「首相差一點要死掉...幸好有偉大的英國醫護人員！」因染上新型冠狀病毒一度重症加護的英國首相強生（Boris Johnson），12日下午正式出院，並透過錄播演說於住院7天後首次對外露面——與官邸交好的大報《每日電訊報》表示：強生目前不僅康復出院，病毒篩檢也呈「陰性...並自帶抗體」——強生強調自己「是被NHS救回一條命」，特別點名感謝「加護病房裡...日夜照顧他的外籍醫護人員」，儘管這些外籍醫護，本是受他脫歐政策衝擊最重的一群人。出院後的強生，隨與與未婚妻前往首相專用的度假山莊「契克斯莊園」靜養，預計未來數周內都還不能理事；但與此同時英國的疫情現況，復活節當天已正式突破「1萬人死亡」大關，在全國醫事防護狀備見底、疫情地圖也從倫敦向外擴散的狀態下，英國的嚴峻挑戰卻正要展開。

2020-04-13 12:56