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和川普唱反調？ 英國捐款千萬給世衛

世界日報 / 編譯中心╱綜合12日電
有別於美國指責世界衛生組織（WHO）抗疫不力而考慮終止金援，英國承諾捐款2億英鎊（約2.5億美元）給世衛和多間慈善機構，以協助貧窮國家防疫。 圖／法新社
有別於美國指責世界衛生組織（WHO）抗疫不力而考慮終止金援，英國承諾捐款2億英鎊（約2.5億美元）給世衛和多間慈善機構，以協助貧窮國家防疫。 圖／法新社

英國12日確診增至8萬5199例，超越中國的8萬2160例，成為全球病例第6多的國家。不過有別於美國指責世界衛生組織（WHO）抗疫不力而考慮終止金援，英國承諾捐款2億英鎊（約2.5億美元）給世衛和多間慈善機構，以協助貧窮國家防疫。

確診8.5萬超越中國 全球第6多

BBC報導，英國政府表示，這筆資金將協助葉門、孟加拉等醫療體系薄弱國家。葉門多年來飽受戰亂之苦，10日通報首起確診病例。孟加拉則收容了85萬洛興雅難民，但難民營區生活條件不佳，人滿為患。

英國馳援世衛，與美國總統川普大相逕庭。川普先前痛批世衛偏袒中國大陸，對疫情處理不力，表示美國將重新評估對世衛的資助。而世衛秘書長譚德塞表示：「英國慷慨解囊，強力的說明這次疫情是全球性威脅，需要全球性因應之道。我們全在同一條船上。保衛全球健康，就是保衛英國民眾健康。」

英國國際發展大臣特雷維萊（Anne-Marie Trevelyan）說：「新冠病毒無國界，我們若要有效保護英國人民，就必須增強若干發展中國家脆弱的醫療體系。」

英國政府表示將提供1億3000萬英鎊給聯合國各大機構、6500萬英鎊給世衛組織及5000萬英鎊給紅十字會，以協助戰亂、偏遠地區，並將2000萬英鎊捐助其他組織和慈善機構。

新冠肺炎 COVID-19

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