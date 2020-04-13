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是「社交距離」的兩倍…最新研究：病毒隔空可傳約4公尺

世界日報 / 記者黃伊奕／紐約報導
聯邦疾病防治中心(CDC)日前公布新的醫學指導文獻，指出新冠肺炎病毒可通過空氣傳播13呎（約4公尺）遠，是政府要求社交距離的兩倍，還能通過鞋底進一步傳播。 圖／聯合報系資料照片
聯邦疾病防治中心(CDC)日前公布新的醫學指導文獻，指出新冠肺炎病毒可通過空氣傳播13呎（約4公尺）遠，是政府要求社交距離的兩倍，還能通過鞋底進一步傳播。 圖／聯合報系資料照片

聯邦疾病防治中心(CDC)日前公布新的醫學指導文獻，指出新冠肺炎病毒可通過空氣傳播13呎（約4公尺）遠，是政府要求社交距離的兩倍，還能通過鞋底進一步傳播。

「鞋底可充當載體，將病毒傳播到更遠的地方」

美國疾病防治中心在「新興傳染病」(Emerging Infectious Diseases)上發布了一篇來自北京軍事醫學科學院研究人員的報告，研究人員針對武漢一家醫院新冠肺炎重症監護病房和病房表面與空氣樣品進行檢測後，發現病房的地板、門把手、床欄、垃圾桶、以及其他病患接觸頻繁的區域和物體上，出現高濃度的新冠肺炎病毒；重症病房醫護人員鞋底有一半樣本也被檢測出病毒，「所以醫護人員的鞋底可充當載體，將病毒傳播到更遠的地方」。

同時，載有低濃度病毒的氣溶膠可懸浮在空氣中傳播13呎遠，這是建議民眾保持社交距離6呎的兩倍多，雖然暫時不確定病毒通過氣溶膠傳播的感染力度，可能正是因此，CDC日前才改口呼籲民眾戴上口罩。

該研究指出，這意味著在重症病房工作的醫護人員以及其他近距離接觸者，面臨非常高的感染風險，重症病房污染程度明顯高於普通新冠肺炎患者病房，所以相關醫護人員應該採取更加嚴格的保護措施。

好在根據研究發現，大部分重症病房的醫護人員並沒有感染新冠肺炎，這也表明適當的措施可以有效的預防感染；但對患者進行家庭隔離並非一個好的疫情控制策略，因為家庭成員通常沒有個人防護措施、並缺乏專業培訓，很容易導致家庭成員感染。

研究人員還指出，研究結果存在兩個侷限性，一是測試結果無法確定病毒的活性與感染程度，二是無法確定病毒的最小感染劑量，所以無法嚴格確定病毒通過空氣傳播的最遠距離。

新冠肺炎 COVID-19

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