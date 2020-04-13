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東京一醫院再爆群聚感染92例確診 病患職員皆中鏢

聯合新聞網 / 綜合報導
東京中野江古田醫院爆發新冠肺炎群聚感染。圖擷自google map
東京中野江古田醫院爆發新冠肺炎群聚感染。圖擷自google map

新冠肺炎疫情持續，日本近日病例數快速增加，如今再度傳出有醫院爆發群聚感染。東京12日通報166起新冠肺炎確診，當中有87人集中在中野區的中野江古田醫院。該醫院4日有5名確診案例，目前總計92人染病，研判院內感染的可能性極高。

日本《每日新聞》報導，中野江古田醫院1日向保健所通報院內出現發燒病患，經過檢驗，4日確認共有5名住院病患感染新冠肺炎，並同時針對100位住院患者、醫護人員及醫院職員進行檢測，12日確認100人中共有87人染疫，總計92人。

染疫患者多為高齡者，大多都留在院內，東京都政府認為院內感染的可能性很高，目前與國立感染症研究所，7日入院調查感染途徑及擴散範圍，也正在掌握是否有重症及死亡案例。而醫院在5日便暫停門診及探病。

日本近期疫情嚴峻，除了江古田醫院外，東京都台東區的永壽綜合醫院也出現94位住院病患及69名職員確診的群聚感染案例，當中20人死亡，疫情甚至擴散到其他醫院。而東京截至12日共2068人感染，42人死亡。

新冠肺炎 COVID-19 醫護人員

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