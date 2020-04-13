緊急狀態人潮不減 安倍籲減7成活動

「社交互動不減，國家緊急狀態不會取消！」日本首相安倍晉三對於發佈緊急狀態後，通勤人潮仍居高不下的現象感到不滿，因此提出示警，並要求企業落實遠端工作，民眾也要減少外出。他說：「民眾的社交互動必須要減少7成以上，國家才有可能解除緊急狀態。」

企業未遵守措施

根據《日本時報》報導，日本首相安倍晉三針對疫情下通勤人潮未見減少提出示警，他表示，「民眾的社交互動必須要減少7成以上，國家才有可能解除緊急狀態。」

因應疫情，日本政府已對7縣市發布緊急狀態，然而，許多企業並未落實應對，包括東京、崎玉、千葉、神奈川、大阪、兵庫及福岡的通勤人潮依然居高不下，此現象讓安倍憂心忡忡。他強調：「工作得以在家完成為優先原則，即使員工有必要實質出勤，公司也必須想辦法縮減至少7成人力。」

安倍表示，「想達到防疫目標，必須要人民一起合作。」也呼籲即刻起，「沒有什麼要事就減少外出。」《朝日新聞》則指出，千葉縣知事森田建作正研擬進一步的限制企業營業法案，他說：「如果我們還有企業在營運的話，就有可能使民眾前來。」

防疫示範招致批評

據《海峽時報》報導，安倍在其推特上貼出了一則如何待在家防疫的影片，欲以身作則示範。

影片中有安倍與狗狗的親密互動、喝茶、讀書沉思及看電視娛樂，然而其留言底卻是罵聲不斷，有民眾表示，就是政府的後知後覺才導致現在的局面，也有民眾大批：「在人民水深火熱的時候，不該張貼官員如此愜意的生活畫面。」

【更多精采內容，詳見 】