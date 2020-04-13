逾萬人染疫死！英國殯葬業崩潰：屍袋不夠用 只能以床單裹屍

新冠肺炎肆虐，英國疫情險峻，已有8萬人左右染病，13日報導英國已超過萬人死於新冠肺炎。英國當地除醫療系統不堪負荷外，甚至出現屍袋不夠用的情形，運屍工人只能以床單包裹屍體搬運。

根據《太陽報》報導，英國公衛部門3月指出，考慮到病毒在患者死亡後會消失，因此搬運屍體時不需要屍袋，但代表殯葬業的亡者管理諮詢小組則引用世界衛生組織（WHO）的聲明指出，病毒可能在冷藏條件下存活48至72小時或更久。

西倫敦殯儀館館長蒂尼耶（Michael Tiney）表示，倫敦死亡人數高，不只醫療系統無法負荷，連殯葬業也瀕臨崩潰點，他表示，收到倫敦2家醫院向他求助，表示屍袋短缺，運屍工人只能以床單包裹屍體搬運。

蒂尼耶表示，接到每個案子時，都會以新冠肺癌死者處理，因此每具屍體都必須以屍袋搬運，「我不想拿我員工的生命冒險」。約克郡哈羅蓋特鎮的獨立喪葬管理人羅賓遜（Jonathan Robinson）表示，屍袋短缺的現象在英國各地相當普遍，且英國某家主要供應商已經沒有庫存。

報導指出，英國艾德蒙頓地區綜合醫院北密德薩斯大學醫院（North Middlesex University Hospital）也被要求提供屍袋給南丁格爾醫院（NHS Nightingale hospital），但近日死者過多，也成為屍袋短缺的醫院之一。