「台灣女兒」西班牙搶救患者染疫 康復推出病房獲一片掌聲

新冠肺炎（COVID-19）疫情在多國肆虐，目前以歐美疫情最為嚴峻，醫療人員面對龐大的確診病患疲於奔命，他們對防疫的幫助功不可沒。對此，立法委員溫玉霞昨日在臉書專頁分享西班牙媒體報導，表示行政院僑務委員劉金枝的一對女兒目前在西班牙擔任醫護和麻醉師，但在救治病患過程中染疫，近期兩人逐漸康復，大女兒被推出病房外時，西班牙醫護列隊為她鼓掌加油，畫面相當感人，而溫玉霞也直呼她們是台灣女兒，全家都是台灣之光。

溫玉霞在貼文中以「為在西班牙的台灣女兒喝采」為題，寫到行政院僑務委員劉金枝的大女兒Diana在西班牙醫院擔任麻醉師，而小女兒也同樣為醫護人員，兩人為救治新冠肺炎病患不眠不休，但上個月卻不幸染疫，Diana在醫院救治戴上呼吸器15天，而小女兒則是在家隔離治療。

根據「EL CORREO」報導，Diana在畢爾巴鄂（Bilbao）醫院工作將近5年，染疫後住進了重症加護病房，經過治療後終於逐漸康復，已經可以轉離原本的病房，當她被推出病房時，一群西班牙醫護人員列隊為她鼓掌加油，感謝她在醫療前線的付出，而Diana也舉起手向他們示意。

溫玉霞表示她看到這幕時相當感動，她說「台灣的女兒在異國發光發熱，為了救治病人勇敢和病毒奮戰，劉金枝的先生也是醫師，父母都全力支持女兒在僑居地犧牲奉獻，這一家人都是台灣之光。」