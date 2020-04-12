美中專家：新冠肺炎病毒會攻擊人體免疫系統

南華早報報導，美中兩國研究發現，2019冠狀病毒疾病（Covid-19，新冠肺炎）病毒會如愛滋病毒般攻擊人體免疫系統。這項研究已從20名新冠肺炎死者幾乎全毀的免疫系統中，獲得初步證實。

這項發自北京的報導指出，美國紐約血液中心及上海復旦大學研究人員將新冠肺炎病毒與實驗室培養的T細胞（T cell）給合，獲得這一結論。這項研究已於上週在「細胞與分子免疫學」期刊發表。

根據報導，研究人員在20名死於新冠肺炎的解剖報告中，得到初步證實。經過分析，這些死者的免疫系統幾乎全毀，而他們體內器官遭到的破壞，類似嚴重急性呼吸道症候群（SARS）和愛滋病的結合。

報導指出，研究人員發現，屬人體免疫細胞要角的T細胞，成為新冠肺炎病毒的攻擊目標。病毒的基因進入T細胞後，奪取了對細胞的控制，並破壞T細胞保護人體的功能。

但研究也得知，新冠肺炎病毒和愛滋病毒（HIV）有很大的區別是，HIV會在T細胞內複製，利用這些細胞進行病毒複製，產生更多的病毒；然而，新冠肺炎病毒進入T細胞後，並未被發現增生現象，有可能最後與T細胞同歸於盡。

T細胞（T cell）由骨髓製造產生後，在胸腺內分化並長成不同亞型效應的細胞，因此以英語胸腺thymus的首字T而得名，扮演人體免疫細胞中的要角。在胸腺長成後，便分布在淋巴組織中，攻擊人體內的受感染細胞、癌細胞及移入細胞。